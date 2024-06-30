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https://sarabic.ae/20240630/بايدن-لن-ينسحب-من-السباق-الرئاسي-ما-لم-تقرر-دائرته-المقربة-ذلك-1090325758.html
تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلك
تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، عقب الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي جو بايدن، في المناظرة الرئاسية الأولى، أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة، ما لم تقرر... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T04:19+0000
2024-06-30T04:44+0000
جو بايدن
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت الوسائل إلى أن "دعوة بايدن للانسحاب من السباق من دائرته الداخلية ستكون صادمة ومفاجئة".وكانت صحف أمريكية قد كتبت في مقال افتتاحي، يوم أول أمس الجمعة، أنه يجب على بايدن، تعليق حملته الرئاسية بعد الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى والسماح لمرشح ديمقراطي جديد أن يحل محله.وفي الوقت نفسه، اعترف بايدن وحملته بأن أداءه كان سيئًا في المناظرة التي جرت في أتلانتا، لكنهم أكدوا للجمهور أنهم لن ينهوا محاولة إعادة انتخابه.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. والمتنافسان الرئيسيان المتوقعان في الانتخابات هما بايدن وترامب، اللذان فازا بعدد كاف من أصوات المندوبين ليكونا المرشحين المفترضين للحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن المقرر أن تكون المناظرة الثانية بين بايدن ترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html
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جو بايدن, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقرير: بايدن لن ينسحب من السباق الرئاسي ما لم تقرر دائرته المقربة ذلك

04:19 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 04:44 GMT 30.06.2024)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، عقب الأداء الضعيف للرئيس الأمريكي جو بايدن، في المناظرة الرئاسية الأولى، أنه لن ينسحب من سباق الرئاسة، ما لم تقرر الدائرة المقربة منه ذلك.
وأشارت الوسائل إلى أن "دعوة بايدن للانسحاب من السباق من دائرته الداخلية ستكون صادمة ومفاجئة".

وبحسب ما ورد، تضم الدائرة المقربة زوجة بايدن، جيل بايدن، وشقيقته الصغرى فاليري، والمستشار تيد كوفمان، ومجموعة صغيرة من مستشاري البيت الأبيض.

وكانت صحف أمريكية قد كتبت في مقال افتتاحي، يوم أول أمس الجمعة، أنه يجب على بايدن، تعليق حملته الرئاسية بعد الأداء الضعيف في المناظرة الرئاسية الأولى والسماح لمرشح ديمقراطي جديد أن يحل محله.
وفي الوقت نفسه، اعترف بايدن وحملته بأن أداءه كان سيئًا في المناظرة التي جرت في أتلانتا، لكنهم أكدوا للجمهور أنهم لن ينهوا محاولة إعادة انتخابه.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق
28 يونيو, 18:12 GMT
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. والمتنافسان الرئيسيان المتوقعان في الانتخابات هما بايدن وترامب، اللذان فازا بعدد كاف من أصوات المندوبين ليكونا المرشحين المفترضين للحزبين الديمقراطي والجمهوري، ومن المقرر أن تكون المناظرة الثانية بين بايدن ترامب، في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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