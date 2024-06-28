https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html

بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق

بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن لديه كل النية للبقاء في سباق الفوز بفترة رئاسية جديدة، على الرغم من أدائه الكارثي في مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T18:12+0000

2024-06-28T18:12+0000

2024-06-28T18:12+0000

جو بايدن

دونالد ترامب

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وأضاف بايدن أمام حشد مكتظ بأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولم أعد أجري مناظرات كما اعتدت، ولكني أعرف ما أجيد فعله، وهو قول الحقيقة".وتابع بايدن (81 عاما): "أعلم التمييز بين الصواب والخطأ، وأعرف كيف أقوم بهذه المهمة، أعرف كيف أنجز الأمور، أعلم كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنه عندما تسقط يمكنك النهوض من جديد".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.

https://sarabic.ae/20240628/بايدن-أم-ترامب؟-برأيك-من-انتصر-في-المناظرة-الرئاسية؟-1090253771.html

https://sarabic.ae/20240628/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-الديمقراطيون-مضطرون-للاعتراف-صراحة-بأن-بايدن-لا-يصلح-لولاية-ثانية-1090284343.html

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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن