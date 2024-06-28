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شؤون عسكرية
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
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واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html
بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق
بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن لديه كل النية للبقاء في سباق الفوز بفترة رئاسية جديدة، على الرغم من أدائه الكارثي في مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T18:12+0000
2024-06-28T18:12+0000
جو بايدن
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وأضاف بايدن أمام حشد مكتظ بأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولم أعد أجري مناظرات كما اعتدت، ولكني أعرف ما أجيد فعله، وهو قول الحقيقة".وتابع بايدن (81 عاما): "أعلم التمييز بين الصواب والخطأ، وأعرف كيف أقوم بهذه المهمة، أعرف كيف أنجز الأمور، أعلم كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنه عندما تسقط يمكنك النهوض من جديد".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.
https://sarabic.ae/20240628/بايدن-أم-ترامب؟-برأيك-من-انتصر-في-المناظرة-الرئاسية؟-1090253771.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بعد أدائه أمام ترامب.. بايدن يعترف أنه لم يعد يتحدث أو يسير أو يجري مناظرات مثل السابق

18:12 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث في حدث انتخابي أمام أنصاره بولاية نورث كارولينا، 28 يونيو/ حزيران 2024
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن لديه كل النية للبقاء في سباق الفوز بفترة رئاسية جديدة، على الرغم من أدائه الكارثي في مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، التي أثارت الذعر بين صفوف الحزب الديمقراطي المنتمي له.
وأضاف بايدن أمام حشد مكتظ بأنصاره في ولاية كارولاينا الشمالية: "لم أعد أمشي بسهولة كما اعتدت، ولم أعد أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولم أعد أجري مناظرات كما اعتدت، ولكني أعرف ما أجيد فعله، وهو قول الحقيقة".
وتابع بايدن (81 عاما): "أعلم التمييز بين الصواب والخطأ، وأعرف كيف أقوم بهذه المهمة، أعرف كيف أنجز الأمور، أعلم كما يعلم ملايين الأمريكيين، أنه عندما تسقط يمكنك النهوض من جديد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟
06:46 GMT
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.
وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
16:52 GMT
ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.
وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.
ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.
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