https://sarabic.ae/20240628/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-الديمقراطيون-مضطرون-للاعتراف-صراحة-بأن-بايدن-لا-يصلح-لولاية-ثانية-1090284343.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الجمعة، إن أعضاء الحزب الديمقراطي في أمريكا يشعرون بالذعر إزاء أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T16:52+0000
2024-06-28T16:52+0000
2024-06-28T16:52+0000
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وصرح في مداخلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "الديمقراطيون مذعورون، وذلك لسبب وجيه، وهم مضطرون الآن للاعتراف صراحة بما نعرفه نحن (الجمهوريون) بالفعل، وهو أنه لا يمكن لجو بايدن أن يكون رئيسا للفترة المقبلة".ومساء أمس الخميس، شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومنافسه، دونالد ترامب، في مناظرة تاريخية، كونها تجمع بين رئيس حالي وسابق، واستضافتها وسيلة إعلامية أمريكية في أتلانتا.وبحسب ما ورد، فقد أثار أداء بايدن خلال المناظرة مخاوف بين الديمقراطيين، وأثار تساؤلات حول مستقبل ترشيحه.وبحسب إفادة من الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن أحد أصدقاء بايدن القدامى، فقد ناقش الديمقراطيون استبدال الرئيس الأمريكي بمرشح مختلف، في حال أن كان أداؤه سيئا في المناظرة.ورغم الانتقادات الموجهة لأدائه، فقد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "أدى بشكل جيد" في مناظرته أمام دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240628/استطلاع-نحو-67-من-متابعي-المناظرة-الرئاسية-يرون-أن-ترامب-انتصر-على-بايدن-1090254269.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الجمعة، إن أعضاء الحزب الديمقراطي في أمريكا يشعرون بالذعر إزاء أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة الأولى ضد منافسه، دونالد ترامب.
وصرح في مداخلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "الديمقراطيون مذعورون، وذلك لسبب وجيه، وهم مضطرون الآن للاعتراف صراحة بما نعرفه نحن (الجمهوريون) بالفعل، وهو أنه لا يمكن لجو بايدن أن يكون رئيسا للفترة المقبلة".
ومساء أمس الخميس، شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومنافسه، دونالد ترامب، في مناظرة تاريخية، كونها تجمع بين رئيس حالي وسابق، واستضافتها وسيلة إعلامية أمريكية في أتلانتا.
وبحسب ما ورد، فقد أثار أداء بايدن خلال المناظرة مخاوف بين الديمقراطيين، وأثار تساؤلات حول مستقبل ترشيحه.
وبحسب إفادة من الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن أحد أصدقاء بايدن القدامى، فقد ناقش الديمقراطيون استبدال الرئيس الأمريكي بمرشح مختلف، في حال أن كان أداؤه سيئا في المناظرة.
ورغم الانتقادات الموجهة لأدائه، فقد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "أدى بشكل جيد" في مناظرته أمام دونالد ترامب.