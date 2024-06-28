رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية

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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: سوريا يمكن أن تلعب دورا في حل الأزمة الأوكرانية انطلاقا من رغبتها بتحقيق السلام
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:34 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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14 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
واشنطن إلى مزيد من دعم إسرائيل بالسلاح
10:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:12 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
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أكاديمي فلسطيني: الحرب العدوانية على غزة تشبه ما حصل في ستالينغراد
12:10 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
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عالم سبوتنيك
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رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الجمعة، إن أعضاء الحزب الديمقراطي في أمريكا يشعرون بالذعر إزاء أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T16:52+0000
2024-06-28T16:52+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
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وصرح في مداخلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "الديمقراطيون مذعورون، وذلك لسبب وجيه، وهم مضطرون الآن للاعتراف صراحة بما نعرفه نحن (الجمهوريون) بالفعل، وهو أنه لا يمكن لجو بايدن أن يكون رئيسا للفترة المقبلة".ومساء أمس الخميس، شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومنافسه، دونالد ترامب، في مناظرة تاريخية، كونها تجمع بين رئيس حالي وسابق، واستضافتها وسيلة إعلامية أمريكية في أتلانتا.وبحسب ما ورد، فقد أثار أداء بايدن خلال المناظرة مخاوف بين الديمقراطيين، وأثار تساؤلات حول مستقبل ترشيحه.وبحسب إفادة من الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن أحد أصدقاء بايدن القدامى، فقد ناقش الديمقراطيون استبدال الرئيس الأمريكي بمرشح مختلف، في حال أن كان أداؤه سيئا في المناظرة.ورغم الانتقادات الموجهة لأدائه، فقد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "أدى بشكل جيد" في مناظرته أمام دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20240628/استطلاع-نحو-67-من-متابعي-المناظرة-الرئاسية-يرون-أن-ترامب-انتصر-على-بايدن-1090254269.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

رئيس مجلس النواب الأمريكي: الديمقراطيون مضطرون للاعتراف صراحة بأن بايدن لا يصلح لولاية ثانية

16:52 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الجمعة، إن أعضاء الحزب الديمقراطي في أمريكا يشعرون بالذعر إزاء أداء الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال المناظرة الأولى ضد منافسه، دونالد ترامب.
وصرح في مداخلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: "الديمقراطيون مذعورون، وذلك لسبب وجيه، وهم مضطرون الآن للاعتراف صراحة بما نعرفه نحن (الجمهوريون) بالفعل، وهو أنه لا يمكن لجو بايدن أن يكون رئيسا للفترة المقبلة".
ومساء أمس الخميس، شارك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومنافسه، دونالد ترامب، في مناظرة تاريخية، كونها تجمع بين رئيس حالي وسابق، واستضافتها وسيلة إعلامية أمريكية في أتلانتا.
وبحسب ما ورد، فقد أثار أداء بايدن خلال المناظرة مخاوف بين الديمقراطيين، وأثار تساؤلات حول مستقبل ترشيحه.
وبحسب إفادة من الصحفي الاستقصائي الحائز على جائزة "بوليتزر"، سيمور هيرش، في وقت سابق من الشهر الجاري، نقلا عن أحد أصدقاء بايدن القدامى، فقد ناقش الديمقراطيون استبدال الرئيس الأمريكي بمرشح مختلف، في حال أن كان أداؤه سيئا في المناظرة.
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن
07:09 GMT
ورغم الانتقادات الموجهة لأدائه، فقد قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه "أدى بشكل جيد" في مناظرته أمام دونالد ترامب.
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