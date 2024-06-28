https://sarabic.ae/20240628/استطلاع-نحو-67-من-متابعي-المناظرة-الرئاسية-يرون-أن-ترامب-انتصر-على-بايدن-1090254269.html
استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن
استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن
سبوتنيك عربي
انتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، إذ أثيرت تكهنات وآراء حول هوية المنتصر الذي قدم أفضل أداء خلالها. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T07:09+0000
2024-06-28T07:09+0000
2024-06-28T07:09+0000
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واحتفى جمهوريون بأداء ترامب واعتبروه متفوقا على بايدن، في حين عبّر ديمقراطيون عن استيائهم من ضعف أداء بايدن.ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أقر المتابعون، الذين شاهدوا مناظرة اليوم الجمعة، بين الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، أن "أداء الأخير كان أفضل".يشار إلى أن الاستطلاع، أُجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أمريكيا مسجلا، قالوا إنهم شاهدوا المناظرة، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء متابعي المناظرة فقط.وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى متابعو المناظرة أن "بايدن تفوق على ترامب"، في مناظراتهما الرئاسية.ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.
https://sarabic.ae/20240627/البيت-الأبيض-يعلق-على-تلقي-بايدن-أدوية-لتحسين-أدائه-خلال-مناظرته-الأولى-مع-ترامب-1090245399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
استطلاع: نحو 67% من متابعي المناظرة الرئاسية يرون أن ترامب انتصر على بايدن
انتهت المناظرة الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، إذ أثيرت تكهنات وآراء حول هوية المنتصر الذي قدم أفضل أداء خلالها.
واحتفى جمهوريون بأداء ترامب
واعتبروه متفوقا على بايدن، في حين عبّر ديمقراطيون عن استيائهم من ضعف أداء بايدن.
ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أقر المتابعون، الذين شاهدوا مناظرة اليوم الجمعة، بين الرئيس جو بايدن، والرئيس السابق دونالد ترامب، أن "أداء الأخير كان أفضل".
وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.
يشار إلى أن الاستطلاع، أُجري عبر رسالة نصية مع 565 ناخبا أمريكيا مسجلا، قالوا إنهم شاهدوا المناظرة، وتمثل نتائج الاستطلاع آراء متابعي المناظرة فقط.
وتمثل النتائج تحولا عن عام 2020، عندما رأى متابعو المناظرة أن "بايدن
تفوق على ترامب"، في مناظراتهما الرئاسية.
ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات
.
ونظم الحدث شبكة "CNN" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون، والمشاركين.