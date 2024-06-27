https://sarabic.ae/20240627/البيت-الأبيض-يعلق-على-تلقي-بايدن-أدوية-لتحسين-أدائه-خلال-مناظرته-الأولى-مع-ترامب-1090245399.html
البيت الأبيض يعلق على تلقي بايدن أدوية لتحسين أدائه خلال مناظرته الأولى مع ترامب
البيت الأبيض يعلق على تلقي بايدن أدوية لتحسين أدائه خلال مناظرته الأولى مع ترامب
سبوتنيك عربي
رد البيت الأبيض، اليوم الخميس، على مزاعم للمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتلقى أدوية معززة لأدائه قبل مناظرتهما... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T20:14+0000
2024-06-27T20:14+0000
2024-06-27T20:14+0000
جو بايدن
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وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه من غير المناسب الرد على تلك الادعاءات، مؤكدة في تسجيل صوتي لها: "لا أعتقد أنني يجب أن أكرم ذلك بإجابة".وسيشارك بايدن وترامب في أول مناظرة انتخابية بينهما لعام 2024 في أتلانتا بولاية جورجيا، والتي من المقرر أن تكون في الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، والتي تستضيفها وسيلة إعلامية أمريكية.ومن الممكن أن تحدد المناظرة الأولى بين بايدن وترامب المسار المتبقي من السباق الرئاسي الأمريكي 2024، قبل يوم الانتخابات التي ستُعقد في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما يمكن أن تمثّل المناظرة نهاية حملة بايدن الانتخابية.وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، ونشر في وقت سابق اليوم الخميس، أن الناخبين الأمريكيين يفضّلون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على، جو بايدن، ليكون الرئيس المقبل.
https://sarabic.ae/20240627/بايدن-في-مواجهة-ترامب-90-دقيقة-قد-تغير-مسار-واشنطن-وتحدد-مالك-مفاتيح-البيت-الأبيض-1090232995.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض يعلق على تلقي بايدن أدوية لتحسين أدائه خلال مناظرته الأولى مع ترامب
رد البيت الأبيض، اليوم الخميس، على مزاعم للمرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، دونالد ترامب، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتلقى أدوية معززة لأدائه قبل مناظرتهما الرئاسية الأولى.
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أنه من غير المناسب الرد على تلك الادعاءات، مؤكدة في تسجيل صوتي لها
: "لا أعتقد أنني يجب أن أكرم ذلك بإجابة".
وسيشارك بايدن وترامب في أول مناظرة انتخابية بينهما لعام 2024 في أتلانتا بولاية جورجيا، والتي من المقرر أن تكون في الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، والتي تستضيفها وسيلة إعلامية أمريكية.
ومن الممكن أن تحدد المناظرة الأولى بين بايدن وترامب المسار المتبقي من السباق الرئاسي الأمريكي 2024، قبل يوم الانتخابات التي ستُعقد في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما يمكن أن تمثّل المناظرة نهاية حملة بايدن الانتخابية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"
، ونشر في وقت سابق اليوم الخميس، أن الناخبين الأمريكيين يفضّلون الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على، جو بايدن، ليكون الرئيس المقبل.