https://sarabic.ae/20240627/بايدن-في-مواجهة-ترامب-90-دقيقة-قد-تغير-مسار-واشنطن-وتحدد-مالك-مفاتيح-البيت-الأبيض-1090232995.html
بايدن في مواجهة ترامب... 90 دقيقة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح البيت الأبيض
بايدن في مواجهة ترامب... 90 دقيقة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح البيت الأبيض
سبوتنيك عربي
يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، على منصة المناظرة، اليوم الخميس، في أول مواجهة متلفزة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:29+0000
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وسيواجه الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، سلفه ترامب، على خشبة المسرح في أتلانتا في ولاية جورجيا في "حدث تاريخي"، كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.مرحلة الإعدادسيتم منح كل مرشح قلمًا ومفكرة وزجاجة ماء، كما لن يُسمح بأي وسائل مساعدة أو ملاحظات مكتوبة على المسرح.من سيخوض المناظرات؟ستضم المناظرة مرشحي الحزب المفترضين فقط، الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، حيث فشل جميع مرشحي الأحزاب غير الرئيسية، بما في ذلك، روبرت إف كينيدي جونيور، في التأهل لمرحلة المناظرة.ويحتاج المرشحون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن 15% في 4 استطلاعات وطنية معتمدة، وأن يكونوا على بطاقة الاقتراع في عدد كاف من الولايات ليتمكنوا من الفوز بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي العتبة اللازمة للفوز بالرئاسة.أبرز نقاط المناظرة؟لم تشارك وسائل الإعلام الأمريكية ما هي المواضيع التي سيتم تناولها، ولكن بعض المواضيع المحتملة هي، أمن الحدود والهجرة، حقوق الإجهاض، إدانة هانتر بايدن، الاقتصاد، ومخاوف الناخبين بشأن عمر وصحة كلا الرجلين.كم من الوقت تستغرقه المناظرة؟سيستمر الحدث لمدة 90 دقيقة ويتضمن فترتين إعلانيتين، وخلال المناظرة، سيكون هناك فترتان للفواصل التجارية، وفق وسائل إعلام أمريكية، وهو ما يُعد خروجا عن الأحداث السابقة التي نظمتها لجنة المناظرات الرئاسية.وذكرت تلك الوسائل أنه لا يسمح لموظفي الحملة بالتفاعل مع المرشحين خلال فترات الراحة، مما يمنع الرئيس والرئيس السابق من تلقي تعليقات من مساعديهم خلال المناظرة التي ستستمر لساعة ونصف الساعة.ترامب يؤكد أنه سيتخطى المناظرات الرئاسية للجمهوريين
https://sarabic.ae/20240516/بايدن-يرفض-اقتراح-ترامب-بإجراء-مناظرة-ثالثة-1088882122.html
https://sarabic.ae/20240411/ترامب-يطالب-بإجراء-7-مناظرات-رئاسية-مع-بايدن-وفي-وقت-مبكر-بكثير-عن-موعدها-المحدد-1087902493.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بايدن في مواجهة ترامب... 90 دقيقة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح البيت الأبيض
13:29 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 13:53 GMT 27.06.2024)
يلتقي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، على منصة المناظرة، اليوم الخميس، في أول مواجهة متلفزة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح البيت الأبيض، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وسيواجه الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، سلفه ترامب، على خشبة المسرح في أتلانتا في ولاية جورجيا في "حدث تاريخي"، كما وصفتها وسائل إعلام أمريكية.
وستكشف المناظرة مدى التباين الصارخ بين الرجلين، وهما أكبر المرشحين سنا على الإطلاق لرئاسة الولايات المتحدة، في وقت يشكك فيه ناخبون في كفاءتهما الذهنية وقدراتهما على إدارة شؤون البلاد في هذا السن.
سيتم منح كل مرشح قلمًا ومفكرة وزجاجة ماء، كما لن يُسمح بأي وسائل مساعدة أو ملاحظات مكتوبة على المسرح.
ستضم المناظرة مرشحي الحزب المفترضين فقط، الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب، حيث فشل جميع مرشحي الأحزاب غير الرئيسية، بما في ذلك، روبرت إف كينيدي جونيور، في التأهل لمرحلة المناظرة.
ويحتاج المرشحون إلى الحصول على دعم ما لا يقل عن 15% في 4 استطلاعات وطنية معتمدة، وأن يكونوا على بطاقة الاقتراع في عدد كاف من الولايات ليتمكنوا من الفوز بـ270 صوتا في المجمع الانتخابي، وهي العتبة اللازمة للفوز بالرئاسة.
لم تشارك وسائل الإعلام الأمريكية ما هي المواضيع التي سيتم تناولها، ولكن بعض المواضيع المحتملة هي، أمن الحدود والهجرة، حقوق الإجهاض، إدانة هانتر بايدن، الاقتصاد، ومخاوف الناخبين بشأن عمر وصحة كلا الرجلين.
كم من الوقت تستغرقه المناظرة؟
سيستمر الحدث لمدة 90 دقيقة ويتضمن فترتين إعلانيتين، وخلال المناظرة، سيكون هناك فترتان للفواصل التجارية، وفق وسائل إعلام أمريكية، وهو ما يُعد خروجا عن الأحداث السابقة التي نظمتها لجنة المناظرات الرئاسية.
وذكرت تلك الوسائل أنه لا يسمح لموظفي الحملة بالتفاعل مع المرشحين خلال فترات الراحة، مما يمنع الرئيس والرئيس السابق من تلقي تعليقات من مساعديهم خلال المناظرة التي ستستمر لساعة ونصف الساعة.