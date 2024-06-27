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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
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https://sarabic.ae/20240627/ترامب-يتقدم-بايدن-قبل-أول-مناظرة-بينهما-ضمن-الانتخابات-الرئاسية-الأمريكية-2024-1090236772.html
ترامب يتقدم بايدن قبل أول مناظرة بينهما ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
ترامب يتقدم بايدن قبل أول مناظرة بينهما ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
سبوتنيك عربي
أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يفضلون، دونالد ترامب، على الرئيس الحالي، جو بايدن كرئيسهم المقبل، وذلك قبل انطلاق أول مناظرة بينهما. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T14:57+0000
2024-06-27T15:27+0000
جو بايدن
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واشنطن - سبوتنيك. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن ترامب حصل على نسبة تأييد إجمالية بلغت 46%، في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 3 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أدانته محكمة في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، وهذا يعد أيضا أعلى تصنيف له منذ نيسان/ أبريل 2020.وبالمقارنة، فقد حصل بايدن على تصنيف إيجابي بنسبة 37%، وفضّل عدد أكبر من الجمهوريين ترامب كمرشح حزبهم (91%)، مقارنة بالديمقراطيين الذين يدعمون بايدن (81%).وتقدّم ترامب في الاستطلاع من حيث تمتعه "بالصفات الشخصية والقيادية" الضرورية للرئيس بفارق ثماني نقاط، كما قال عدد أكبر من الأمريكيين (49%) إنهم يتفقون مع ترامب في القضايا المهمة، مقارنة ببايدن (37%).وفي حين أن الفارق العمري بين المرشحين الاثنين بضع سنوات فقط، إلا أن عددا أكبر بكثير من الأمريكيين يرون إنهم "قلقون للغاية" بشأن سن بايدن المتقدم البالغ 81 عاما (59%) مقارنة بعمر ترامب البالغ 78 عاما (18%).وبالإضافة إلى ذلك، فقد رأى أكثر من نصف الأمريكيين (56%) أن بايدن "ليبرالي للغاية"، بينما رأى 44% أن ترامب "محافظ للغاية".
https://sarabic.ae/20240627/بايدن-في-مواجهة-ترامب-90-دقيقة-قد-تغير-مسار-واشنطن-وتحدد-مالك-مفاتيح-البيت-الأبيض-1090232995.html
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جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
جو بايدن, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب يتقدم بايدن قبل أول مناظرة بينهما ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

14:57 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 15:27 GMT 27.06.2024)
© AFP 2023 / ANGELA WEISSالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، بعد إدانة محكمة له في قضية دفع أموال لممثلة إباحية لشراء صمتها عن إقامة علاقة معه، نيويورك، 31 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن الأمريكيين يفضلون، دونالد ترامب، على الرئيس الحالي، جو بايدن كرئيسهم المقبل، وذلك قبل انطلاق أول مناظرة بينهما.
واشنطن - سبوتنيك. وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "غالوب"، أن ترامب حصل على نسبة تأييد إجمالية بلغت 46%، في الاستفتاء الذي أجري في الفترة من 3 إلى 23 يونيو/ حزيران الجاري، بعد أن أدانته محكمة في نيويورك بـ34 تهمة جنائية، وهذا يعد أيضا أعلى تصنيف له منذ نيسان/ أبريل 2020.
وبالمقارنة، فقد حصل بايدن على تصنيف إيجابي بنسبة 37%، وفضّل عدد أكبر من الجمهوريين ترامب كمرشح حزبهم (91%)، مقارنة بالديمقراطيين الذين يدعمون بايدن (81%).
صور تم إنشاؤها في 22 أكتوبر 2020 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) والمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة في جامعة بلمونت في ناشفيل بولاية تينيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
بايدن في مواجهة ترامب... 90 دقيقة قد تغير مسار واشنطن وتحدد مالك مفاتيح البيت الأبيض
13:29 GMT
وتقدّم ترامب في الاستطلاع من حيث تمتعه "بالصفات الشخصية والقيادية" الضرورية للرئيس بفارق ثماني نقاط، كما قال عدد أكبر من الأمريكيين (49%) إنهم يتفقون مع ترامب في القضايا المهمة، مقارنة ببايدن (37%).
وفي حين أن الفارق العمري بين المرشحين الاثنين بضع سنوات فقط، إلا أن عددا أكبر بكثير من الأمريكيين يرون إنهم "قلقون للغاية" بشأن سن بايدن المتقدم البالغ 81 عاما (59%) مقارنة بعمر ترامب البالغ 78 عاما (18%).
وبالإضافة إلى ذلك، فقد رأى أكثر من نصف الأمريكيين (56%) أن بايدن "ليبرالي للغاية"، بينما رأى 44% أن ترامب "محافظ للغاية".
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