https://sarabic.ae/20240628/حملة-ترامب-تعلن-الفوز-في-المناظرة-الأولى-ضد-بايدن-1090250220.html

حملة ترامب تعلن الفوز في المناظرة الأولى ضد بايدن

حملة ترامب تعلن الفوز في المناظرة الأولى ضد بايدن

سبوتنيك عربي

أعلنت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الفوز في المناظرة الأولى ضد الرئيس الحالي جو بايدن، في مقارنة أداء الاثنين على خشبة المناظرة. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T03:45+0000

2024-06-28T03:45+0000

2024-06-28T03:57+0000

ترامب

دونالد ترامب

جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وجاء في بيان حملة ترامب ليلة الخميس: "الليلة، قدم الرئيس ترامب أعظم أداء مناظرة وفوز في التاريخ أمام أكبر جمهور من الناخبين في التاريخ، موضحًا بوضوح كيف سيحسن حياة كل أمريكي".وأشار البيان إلى خطط ترامب لخفض التضخم وتأمين الحدود الأمريكية من الهجرة غير الشرعية.في المقابل، زعم البيان أن بايدن كذب ولم يتمكن من صياغة أي خطة واحدة لخفض الأسعار أو جعل الأمريكيين أكثر أمانًا.وأضاف البيان أن ترامب على حق في ادعائه أنه إذا كان بايدن "غير كفء" للوقوف في المناظرة، فهو غير كفء أيضًا لشغل منصب الرئيس.ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن السيء وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسابقه دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية، والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي. ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ونظم الحدث شبكة CNN الأمريكية، و للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الاستوديو حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط مشغلي الكاميرات، و المحاورون، والمشاركين.

https://sarabic.ae/20240628/ترامب-سأقبل-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-لعام-2024-إذا-كانت-حرة-ونزيهة-1090250093.html

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ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية