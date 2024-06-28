https://sarabic.ae/20240628/ترامب-سأقبل-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-لعام-2024-إذا-كانت-حرة-ونزيهة-1090250093.html
ترامب: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 "إذا كانت حرة ونزيهة"
ترامب: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 "إذا كانت حرة ونزيهة"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة حتى لو خسر، شريطة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وقانونية. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T03:31+0000
2024-06-28T03:31+0000
2024-06-28T03:31+0000
ترامب
دونالد ترامب
جو بايدن
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب خلال المناظرة الأولى مع الرئيس الحالي جو بايدن: "إذا كانت الانتخابات حرة، نزيهة، وقانونية وجيدة، بالتأكيد! سأقبل - بالتأكيد،لا شيء أفضل من ذلك أحب أن أفعله".وأضاف ترامب أيضًا أنه يعتبر أي عنف في العملية السياسية الأمريكية غير مقبول تمامًا وسيدينه.وقال ترامب ردًا على سؤال من قبل مقدمة CNN دانا باش: "بالطبع أؤمن بهذا، إنه غير مقبول تمامًا".ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام بايدن، رفض ترامب باستمرار الاعتراف بالهزيمة، مُصرًا على أن نتائج الانتخابات تمت سرقتها منه من قبل الديمقراطيين لوضع بايدن في السلطة.
https://sarabic.ae/20240628/بايدن-لترامب-في-المناظرة-الرئاسية-أنت-الغبي-الفاشل-1090249137.html
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سبوتنيك عربي
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ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: سأقبل نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024 "إذا كانت حرة ونزيهة"
قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيقبل نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة حتى لو خسر، شريطة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وقانونية.
وقال ترامب خلال المناظرة الأولى مع الرئيس الحالي جو بايدن: "إذا كانت الانتخابات حرة، نزيهة، وقانونية وجيدة، بالتأكيد! سأقبل - بالتأكيد،لا شيء أفضل من ذلك أحب أن أفعله".
وأضاف ترامب أيضًا أنه يعتبر أي عنف في العملية السياسية الأمريكية غير مقبول تمامًا وسيدينه.
وقال ترامب ردًا على سؤال من قبل مقدمة CNN دانا باش: "بالطبع أؤمن بهذا، إنه غير مقبول تمامًا".
ومنذ خسارته الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام بايدن، رفض ترامب باستمرار الاعتراف بالهزيمة
، مُصرًا على أن نتائج الانتخابات تمت سرقتها منه من قبل الديمقراطيين لوضع بايدن في السلطة.