https://sarabic.ae/20240628/البنتاغون-يعترف-بأن-بايدن-كذب-في-المناظرة-1090290274.html

البنتاغون يعترف بأن بايدن كذب في المناظرة

البنتاغون يعترف بأن بايدن كذب في المناظرة

سبوتنيك عربي

اعترفت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كذب عندما وصف نفسه بأنه أول رئيس أمريكي لا يموت في عهده عسكريون أمريكيون... 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T19:56+0000

2024-06-28T19:56+0000

2024-06-28T19:56+0000

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وأدلى بايدن، في وقت سابق، في المناظرة مع سلفه دونالد ترامب بتصريح كاذب، وصف فيه نفسه بأنه رئيس الولايات المتحدة، الذي خلال ولايته لا يموت الجنود الأمريكيون خارج بلادهم.وردت سينغ على سؤال مماثل حول كيفية تعليق البنتاغون على بيان بايدن: "لمعرفة المزيد عن تعليقات الرئيس والمناظرة نفسها، أود أن أشجعكم على الاتصال بالبيت الأبيض، رأيته يعبر عن تعاطفه الكبير وتعازيه للعائلات المتضررة".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشكلات الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.وذكرت شبكة إعلامية أمريكية، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.ووفقا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.ونظمت الحدث شبكة الشبكة الإعلامية الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.

https://sarabic.ae/20240628/بعد-أدائه-أمام-ترامب-بايدن-يعترف-أنه-لم-يعد-يتحدث-أو-يسير-أو-يجري-مناظرات-مثل-السابق-1090288422.html

https://sarabic.ae/20240628/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-الديمقراطيون-مضطرون-للاعتراف-صراحة-بأن-بايدن-لا-يصلح-لولاية-ثانية-1090284343.html

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