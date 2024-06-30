https://sarabic.ae/20240630/إعلام-أمريكي-داعمون-للحزب-الديمقراطي-يريدون-إخراج-بايدن-بالقوة-من-الانتخابات-1090326242.html
إعلام أمريكي: داعمون للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات
إعلام أمريكي: داعمون للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رعاة الحزب الديمقراطي الأمريكي يشعرون بقلق بالغ بعد المناظرة بين دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي جو... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T05:14+0000
2024-06-30T05:14+0000
2024-06-30T05:14+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "مانحي وداعمي الحزب الديمقراطي، الذين يشعرون بالقلق، وجدوا أنفسهم على حافة الهاوية يوم الجمعة، حيث أعرب بعض أغنى الأثرياء في أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن، الضعيف في المناظرة وتساءلوا عن كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي".وقال أحد محاوري صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بدأ مناقشات مع مستشارين سياسيين حول "القواعد الخفية"، التي تساعد في استبعاد بايدن من قائمة المرشحين رغما عنه قبل أو أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي.وبحسب الصحيفة، يأمل بعض المانحين أن يتمكن بايدن من "رؤية النور" ويرفض طوعا المشاركة في الانتخابات، مضيفة بالقول: "يقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن، لإقناع الرئيس بالانسحاب من السباق".إعلام: وزراء بريطانيون يطالبون الديمقراطيين بـ"تغيير" بايدن بسرعةوتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء أول أمس الجمعة، في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف الرئيس الأمريكي عن الكلام في خطابه لمرات عدة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن، في نزول الدرج.
https://sarabic.ae/20240630/بايدن-لن-ينسحب-من-السباق-الرئاسي-ما-لم-تقرر-دائرته-المقربة-ذلك-1090325758.html
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العالم
إعلام أمريكي: داعمون للحزب الديمقراطي يريدون إخراج بايدن بالقوة من الانتخابات
أفادت صحيفة أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رعاة الحزب الديمقراطي الأمريكي يشعرون بقلق بالغ بعد المناظرة بين دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ويناقشون إمكانية استبعاد الأخير من السباق الرئاسي.
وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "مانحي وداعمي الحزب الديمقراطي، الذين يشعرون بالقلق، وجدوا أنفسهم على حافة الهاوية يوم الجمعة، حيث أعرب بعض أغنى الأثرياء في أمريكا عن تعاطفهم مع أداء بايدن، الضعيف في المناظرة وتساءلوا عن كيفية تغيير مسار السباق الانتخابي".
وقال أحد محاوري صحيفة "نيويورك تايمز" إنه بدأ مناقشات مع مستشارين سياسيين حول "القواعد الخفية"، التي تساعد في استبعاد بايدن من قائمة المرشحين رغما عنه قبل أو أثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي.
وبحسب الصحيفة، يأمل بعض المانحين أن يتمكن بايدن من "رؤية النور" ويرفض طوعا المشاركة في الانتخابات، مضيفة بالقول: "يقترح آخرون الاتصال بالسيدة الأولى جيل بايدن، لإقناع الرئيس بالانسحاب من السباق".
وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا في المناظرة الأولى مع ترامب، التي جرت مساء أول أمس الجمعة، في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف الرئيس الأمريكي عن الكلام في خطابه لمرات عدة، ولم يكن دائما يصوغ أفكاره بوضوح، وفي نهاية الحدث، التقطت كاميرا التلفزيون اللحظة التي ساعدت فيها زوجته جيل بايدن، في نزول الدرج.