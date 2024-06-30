https://sarabic.ae/20240630/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-سبورنوي-ونوفو-ألكسندروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090331131.html

القوات الروسية تحرر بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية حررت بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T10:35+0000

2024-06-30T10:35+0000

2024-06-30T11:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، إلى أنه "تم تحييد نحو 1860 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث قامت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، بهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 285 عسكريًا أوكرانيًا، بدورها قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها وهزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين وحيّدت نحو 515 عسكريًا أوكرانيًا".وأضافت الوزارة في بيانها: "كما ساهمت عمليات وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد هجوم مضاد وتحييد نحو 450 عسكريًا أوكرانيًا"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، نجحت بتحرير بلدة نوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، وتحييد نحو 370 عسكريًا أوكرانيًا".ولفتت الوزارة إلى أن "عمليات الطيران العملياتي التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفت قطارا يحمل أسلحة ومعدات عسكرية وعسكريين أوكرانيين، وتجمعات للقوات الأوكرانية في 127 نقطة، وتم إسقاط 72 مسيرة أوكرانية وصاروخين موجهين بعيدي المدى "نبتون" و3 صواريخ خداعية من طراز "مالد" و9 قذائف لراجمات "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240630/الدفاع-وسائط-الدفاع-الجوي-تدمر-36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1090325955.html

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