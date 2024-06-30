https://sarabic.ae/20240630/الدفاع-وسائط-الدفاع-الجوي-تدمر-36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1090325955.html
الدفاع: وسائط الدفاع الجوي تدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
الدفاع: وسائط الدفاع الجوي تدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول،... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T04:33+0000
2024-06-30T04:33+0000
2024-06-30T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الدفاع في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240630/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1090325231.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاع: وسائط الدفاع الجوي تدمر 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية
04:33 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 04:58 GMT 30.06.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.
وأضافت الدفاع في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي
باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وتابعت: "دمر الدفاع الجوي 15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و9 مسيرات فوق مقاطعة ليبيتسك، و4 أخرى فوق مقاطعتي فورونيج وبريانسك، وطائرتان فوق مقاطعتي أوريول وبيلغورود".
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.