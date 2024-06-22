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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240622/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-تدمير-12طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1090082933.html
حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال ساعة . 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T23:07+0000
2024-06-22T23:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "في غضون ساعة، تم تدمير اثنتي عشرة طائرة بدون طيار، من بينها طائرتين مسيرتين فوق بلدة تروبشيفسكي، وإسقاط ثماني طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي بلدة براسوفسكي، وتدمير اثنتين فوق بلدة بوشيبسكي".وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار.هذا وفي وقت سابق، أعلن الحاكم عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/تدمير-مسيرتين-أوكرانتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1090059124.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا

حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

23:07 GMT 22.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال ساعة .
موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "في غضون ساعة، تم تدمير اثنتي عشرة طائرة بدون طيار، من بينها طائرتين مسيرتين فوق بلدة تروبشيفسكي، وإسقاط ثماني طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي بلدة براسوفسكي، وتدمير اثنتين فوق بلدة بوشيبسكي".
وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار.
هذا وفي وقت سابق، أعلن الحاكم عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة.
كان القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، أعلن اليوم، إسقاط 8 صواريخ و36 طائرة من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق المقاطعة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك الروسية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية
04:30 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
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