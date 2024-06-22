https://sarabic.ae/20240622/حاكم-بريانسك-الروسية-يعلن-تدمير-12طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-المقاطعة-1090082933.html

حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

حاكم بريانسك الروسية يعلن تدمير 12طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة خلال ساعة . 22.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-22T23:07+0000

2024-06-22T23:07+0000

2024-06-22T23:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

طائرة مسيرة

أخبار أوكرانيا

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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على "تلغرام"، "في غضون ساعة، تم تدمير اثنتي عشرة طائرة بدون طيار، من بينها طائرتين مسيرتين فوق بلدة تروبشيفسكي، وإسقاط ثماني طائرات مسيرة أخرى فوق أراضي بلدة براسوفسكي، وتدمير اثنتين فوق بلدة بوشيبسكي".وأكد الحاكم عدم وجود أي إصابات أو دمار.هذا وفي وقت سابق، أعلن الحاكم عن تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي بلدة تروبشيفسكي في المقاطعة.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240622/تدمير-مسيرتين-أوكرانتين-فوق-مقاطعة-سمولينسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-مادية-1090059124.html

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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا