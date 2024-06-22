القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية الخاصة
11:13 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 11:45 GMT 22.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية وألوية الدفاع الإقليمي 113 و125 و127 في مناطق بيريزنوي، فولوخوفسكوي، نيسكوتشنوي، بوشكوفو، فولشانسك وليبيتسك، في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و10 شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومدفعا من طراز "دي 20"، ومدفعا من طراز "دي 30".
سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتشيرفونايا ديبروفا، وبتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، الوضع على طول الخط الأمامي للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار، وكليشيفكا، وأندريفكا، وكالينينو وغريغوروفكا، كراسنوجوروفكا، رازدولوفكا وفيرخنيكامنسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 590 جنديا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "إم 119"، ومستودع ذخيرة ميداني.
وأضاف بيان الدفاع: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية الوضع التكتيكي واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي، يفغينوفكا، فوزدفيزينكا، نوفوبوكروفسكوي، نوفوسيلوفكا الأول وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 425 جنديا، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدفعا من طراز "إم 119".
سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بريشيستوفكا ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 198" ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.