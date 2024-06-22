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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تخترق-الدفاعات-الأوكرانية-على-محاور-عدة-1090066687.html
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية الخاصة
القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T11:13+0000
2024-06-22T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية وألوية الدفاع الإقليمي 113 و125 و127 في مناطق بيريزنوي، فولوخوفسكوي، نيسكوتشنوي، بوشكوفو، فولشانسك وليبيتسك، في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و10 شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومدفعا من طراز "دي 20"، ومدفعا من طراز "دي 30".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 590 جنديا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "إم 119"، ومستودع ذخيرة ميداني.وأضاف بيان الدفاع: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية الوضع التكتيكي واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي، يفغينوفكا، فوزدفيزينكا، نوفوبوكروفسكوي، نوفوسيلوفكا الأول وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 425 جنديا، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدفعا من طراز "إم 119".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 198" ومحطة حرب إلكترونية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240622/القوات-الروسية-تشن-ضربة-جماعة-منشآت-الطاقة-العسكرية-الأوكرانية-مستودعات-الذخيرة-1090065963.html
https://sarabic.ae/20240622/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1090059606.html
https://sarabic.ae/20240612/نظام-إسكندر-إم-الروسي-يحيد-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-فيديو----1089784589.html
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روسيا

القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة في منطقة العملية الخاصة

11:13 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 11:45 GMT 22.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية، اخترقت الدفاعات الأوكرانية على محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية وألوية الدفاع الإقليمي 113 و125 و127 في مناطق بيريزنوي، فولوخوفسكوي، نيسكوتشنوي، بوشكوفو، فولشانسك وليبيتسك، في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 220 جنديا، و10 شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم أمريكية الصنع، ومدفعا من طراز "دي 20"، ومدفعا من طراز "دي 30".

سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفسك في مقاطعة خاركوف، وتشيرفونايا ديبروفا، وبتروفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت الطاقة الأوكرانية الداعمة للتصنيع الحربي
10:45 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 370 جنديا، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من طراز "دي 30".

حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، الوضع على طول الخط الأمامي للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تشاسوف يار، وكليشيفكا، وأندريفكا، وكالينينو وغريغوروفكا، كراسنوجوروفكا، رازدولوفكا وفيرخنيكامنسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات المسلحة الاوكرانية نحو 590 جنديا، وشاحنتين بيك آب، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30"، ومدفع "إم 119"، ومستودع ذخيرة ميداني.
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:56 GMT
وأضاف بيان الدفاع: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية الوضع التكتيكي واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي، يفغينوفكا، فوزدفيزينكا، نوفوبوكروفسكوي، نوفوسيلوفكا الأول وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 425 جنديا، ومدافع هاوتزر من طراز "إم 777"، ومدافع هاوتزر من طراز "مستا بي"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدفعا من طراز "إم 119".

سيطرت وحدات قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بريشيستوفكا ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة كندية الصنع من طراز "سيناتور"، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر من طراز "إف إتش-70"، ومدفع هاوتزر من طراز "إم 198" ومحطة حرب إلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام إسكندر-إم الروسيي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
12 يونيو, 13:44 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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