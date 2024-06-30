https://sarabic.ae/20240630/مقتل-شخص-وإصابة-4-آخرين-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1090325231.html
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
سبوتنيك عربي
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن شخصا قتل وأصيب أربعة مدنيين آخرين نتيجة الهجوم الأوكراني على منطقة بتروفسكي في دونيتسك. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T03:08+0000
2024-06-30T03:08+0000
2024-06-30T03:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين على تيليجرام، "قُتل شخص وأصيب أربعة مدنيين آخرين اليوم نتيجة عدوان كييف. وفي منطقة بتروفسكي في دونيتسك.. أصيبت عائلة بنيران المدفعية".كما أشار إلى أن جميع المصابين يتلقون المساعدة الطبية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.
https://sarabic.ae/20240629/الدفاع-مقتل-عسكريين-أوكرانيين-وتدمير-مدرعات-أمريكية-الصنع-في-ضربة-صاروخية-بمنظومة-إسكندر-إم-1090324243.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل شخص وإصابة 4 آخرين في قصف أوكراني على دونيتسك
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن شخصا قتل وأصيب أربعة مدنيين آخرين نتيجة الهجوم الأوكراني على منطقة بتروفسكي في دونيتسك.
وقال بوشيلين على تيليجرام، "قُتل شخص وأصيب أربعة مدنيين آخرين اليوم نتيجة عدوان كييف. وفي منطقة بتروفسكي في دونيتسك.. أصيبت عائلة بنيران المدفعية".
كما أشار إلى أن جميع المصابين يتلقون المساعدة الطبية.
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وفي عام 2022، قررت 4 مناطق جديدة وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون الانضمام إلى الوطن التاريخي روسيا، وتم ذلك بعد تصويت السكان بالغالبية العظمى لصالح قرار الانضمام.