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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240701/ما-هو-صاروخ-أتكامز-الأمريكي-الذي-كشفت-روسيا-أسراره--1090350641.html
ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟
ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟
سبوتنيك عربي
كشف خبير روسي متخصص في الأسلحة والعتاد الحربي، اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T08:57+0000
2024-07-01T08:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال الخبير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر، ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".ما هو نظام الصواريخ "أتاكمز"؟ صاروخ "أتاكمز"، الذي طورته الولايات المتحدة، هو سلاح "أرض-أرض" يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 300 كيلومتر. تحتوي الذخيرة الموجودة فيه على متغيرات متعددة، مع حمولات مختلفة وأنظمة استهداف.أهم طرازات صواريخ "أتاكمز"أقرب نظام يعادل نظام "أتاكمز" في ترسانة الناتو هو نظام "ستورم شادو" البريطاني. ومع ذلك، لم يكن له أي تأثير على الوضع على خط المواجهة.لا يمكن إطلاق "ستورم شادو" إلا من الطائرات. وفي الوقت الحالي، تمتلك روسيا ميزة التفوق الجوي، وينطوي الصراع الدائر على تركيز كثيف لأنظمة الدفاع الجوي.ويتوقع نظام كييف حدوث معجزات على خط المواجهة مرة أخرى مع وصول أسلحة غربية جديدة.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوىالدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
https://sarabic.ae/20240701/روسيا-تستولي-على-نظام-التوجيه-داخل-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-وتعمل-على-دراسته-1090348192.html
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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك

ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟

08:57 GMT 01.07.2024
© Sputnikالأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik
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حصري
كشف خبير روسي متخصص في الأسلحة والعتاد الحربي، اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي.
وقال الخبير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر، ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".

ما هو نظام الصواريخ "أتاكمز"؟

صاروخ "أتاكمز"، الذي طورته الولايات المتحدة، هو سلاح "أرض-أرض" يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 300 كيلومتر. تحتوي الذخيرة الموجودة فيه على متغيرات متعددة، مع حمولات مختلفة وأنظمة استهداف.
© Sputnikالأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
© Sputnik

أهم طرازات صواريخ "أتاكمز"

1.
"إم-39" هو صاروخ موجه بحمولة عنقودية تبلغ 560 كيلوغرامًا، ويحتوي على 950 ذخيرة صغيرة من طراز "M74"، ويصل مداه الفعال إلى 165 كيلومترًا.
2.
"إم-48" يتم تجهيزه برأس حربي متشظي مشترك مع صاروخ "هاربون" الأمريكي المضاد للسفن ويصل مداه إلى 300 كيلومتر.
3.
"إم-57"هو نسخة مطورة من صاروخ الرأس الحربي "أتاكمز"، ويتميز بتحسن كبير في الدقة، مع انحراف دائري محتمل يبلغ 10 أمتار فقط.
© Sputnikصواريخ "أتاكمز"
صواريخ أتاكمز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
صواريخ "أتاكمز"
© Sputnik

ومع ذلك، لاحظ الخبراء الأمريكيون أن هذا الإصدار من نظام "أتاكمز" غير فعال ضد المركبات المدرعة والهياكل المحصنة. وبشكل عام، وكما كشفت الأحداث التي شهدتها مقاطعة زابوروجيه، فإن القنابل العنقودية لم تتمكن من اختراق دفاعات روسيا.

أقرب نظام يعادل نظام "أتاكمز" في ترسانة الناتو هو نظام "ستورم شادو" البريطاني. ومع ذلك، لم يكن له أي تأثير على الوضع على خط المواجهة.
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تستولي على نظام التوجيه داخل صواريخ "أتاكمز" الأمريكية وتعمل على دراسته... فيديو
05:23 GMT
لا يمكن إطلاق "ستورم شادو" إلا من الطائرات. وفي الوقت الحالي، تمتلك روسيا ميزة التفوق الجوي، وينطوي الصراع الدائر على تركيز كثيف لأنظمة الدفاع الجوي.
ويتوقع نظام كييف حدوث معجزات على خط المواجهة مرة أخرى مع وصول أسلحة غربية جديدة.

"من المؤكد أن صاروخ أتاكمز يشكل تهديدا لنا؛ ومع ذلك، يجب أن ينصب تركيزنا الأساسي على استهداف مجمعات صواريخ هيمارس (أنظمة الصواريخ الأمريكية المتعددة الوظائف المثبة على مدرعات أو شاحنات التي تشكل أتاكمز أحد طرازاتها) وتحديد المستودعات التي تحتوي على هذه الأسلحة والقضاء عليها".

أليكسي ليونكوف
الخبير المختص بالشأن العسكري
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.
© Sputnikالأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
الأنظمة الداخلية لصاروخ اتكامز أمريكي الصنع استحوذت عليه القوات الروسية
© Sputnik
وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".
ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".
الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوى
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
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