https://sarabic.ae/20240701/ما-هو-صاروخ-أتكامز-الأمريكي-الذي-كشفت-روسيا-أسراره--1090350641.html

ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟

ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟

سبوتنيك عربي

كشف خبير روسي متخصص في الأسلحة والعتاد الحربي، اليوم الاثنين، أن روسيا استولت على بعض المعدات والتقنيات المركبة داخل صاروخ "أتاكمز" الأمريكي التكتيكي. 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T08:57+0000

2024-07-01T08:57+0000

2024-07-01T08:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

الجيش الروسي

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/01/1090350619_0:0:1802:1013_1920x0_80_0_0_5eb80471b899e31a5b8f5f1bd94c815c.jpg

وقال الخبير الروسي خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن "المتخصصين الروس يدرسون نظام التوجيه وتصحيح الطيران التابع للصاروخ التكتيكي التشغيلي الأمريكي "أتاكمز"، بالإضافة إلى مجموعة من التقنيات الأخرى التي يحتويها هذا الصاروخ، بما فيها غيروسكوبات الليزر، ووحدة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".ما هو نظام الصواريخ "أتاكمز"؟ صاروخ "أتاكمز"، الذي طورته الولايات المتحدة، هو سلاح "أرض-أرض" يعمل بالوقود الصلب ويبلغ مداه 300 كيلومتر. تحتوي الذخيرة الموجودة فيه على متغيرات متعددة، مع حمولات مختلفة وأنظمة استهداف.أهم طرازات صواريخ "أتاكمز"أقرب نظام يعادل نظام "أتاكمز" في ترسانة الناتو هو نظام "ستورم شادو" البريطاني. ومع ذلك، لم يكن له أي تأثير على الوضع على خط المواجهة.لا يمكن إطلاق "ستورم شادو" إلا من الطائرات. وفي الوقت الحالي، تمتلك روسيا ميزة التفوق الجوي، وينطوي الصراع الدائر على تركيز كثيف لأنظمة الدفاع الجوي.ويتوقع نظام كييف حدوث معجزات على خط المواجهة مرة أخرى مع وصول أسلحة غربية جديدة.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام غربية، أن صواريخ "أتاكمز" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.وذكرت صحيفة بريطانية أن "غالبية صواريخ "أتاكمز" الأمريكية قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".الجيش الأمريكي يرفع مستوى التأهب في عدد من قواعده داخل أوروبا إلى ثاني أعلى مستوىالدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

https://sarabic.ae/20240701/روسيا-تستولي-على-نظام-التوجيه-داخل-صواريخ-أتاكمز-الأمريكية-وتعمل-على-دراسته-1090348192.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, حصري, تقارير سبوتنيك