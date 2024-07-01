الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240701/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-16-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبريانسك-1090347706.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
سبوتنيك عربي
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعني كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T03:02+0000
2024-07-01T03:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليغرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".من جانبه، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهوريةالقرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240701/الحاكم-إسقاط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090347031.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك

03:02 GMT 01.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعني كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليغرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".
من جانبه، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات بدون طيار، سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتين فوق منطقة كاراتشيفسكي".
وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الحاكم: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
01:00 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية
القرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные друзы наблюдают за пожаром после падения ливанских ракет в районе Баниас, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة يرؤونأمس, 12:03 GMTВоенные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала