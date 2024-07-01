https://sarabic.ae/20240701/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-16-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبريانسك-1090347706.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
سبوتنيك عربي
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعني كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T03:02+0000
2024-07-01T03:02+0000
2024-07-01T03:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليغرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".من جانبه، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهوريةالقرم، ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240701/الحاكم-إسقاط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090347031.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعني كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، على تطبيق "تيليغرام"، "أسقطت مقاتلاتنا من الدفاع الجوي سبع طائرات بدون طيار أوكرانية
في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".
من جانبه، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات بدون طيار، سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتين فوق منطقة كاراتشيفسكي".
وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية
القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.