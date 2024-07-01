https://sarabic.ae/20240701/الحاكم-إسقاط-9-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090347031.html
الحاكم: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الحاكم: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T01:00+0000
2024-07-01T01:00+0000
2024-07-01T01:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20240630/الدفاع-وسائط-الدفاع-الجوي-تدمر-36-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-الأراضي-الروسية-1090325955.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الحاكم: إسقاط 9 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق المنطقة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف، "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية تسع طائرات بدون طيار سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتين فوق منطقة كاراتشيفسكي".
وأوضح أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أي أضرار مادية.
وأمس الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات كورسك، ليبيتسك، فورونيج، بريانسك، أوريول، وبيلغورود، خلال الليلة الماضية.
ويتبع نظام كييف، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود
وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.