https://sarabic.ae/20240627/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-لصواريخ-هيمارس-الأمريكية-في-نيكولاييف-كان-يستخدم-لقصف-القرم-1090247600.html

القوات الروسية تستهدف مستودعا لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في نيكولاييف كان يستخدم لقصف القرم

القوات الروسية تستهدف مستودعا لصواريخ "هيمارس" الأمريكية في نيكولاييف كان يستخدم لقصف القرم

سبوتنيك عربي

أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، مساء أمس الخميس، بأن القوات الروسية استهدفت مستودعًا لصواريخ "هيمارس" بالقرب... 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T23:20+0000

2024-06-27T23:20+0000

2024-06-27T23:20+0000

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دونيتسك - سبوتنيك. وقال ليبيديف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "في تمام الساعة 21:45، سُمع دوي انفجار غير بعيد عن مطار كولباكينو، بالقرب من قريتي شيفتشينكوفو وكوتلياروفو، ووفقًا للتقارير المحلية، كان الانفجار مزدوجًا، وعلى الأرجح أنه كان مستودعًا يحتوي على ذخيرة لمنظومة (هيمارس)"، مشيرًا إلى أنه "من هذا المكان يتم إطلاق صواريخ بعيدة المدى باتجاه مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم بانتظام".ونفذت القوات الأوكرانية هجومًا صاروخيًا إرهابيًا متعمدًا على مدينة سيفاستوبول في 23 حزيران/يونيو، باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية عملياتية أميركية من طراز "أتاكمس" مزودة برؤوس عنقودية متفجرة.وخلال صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ؛ وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول.وبحسب آخر البيانات، أصيب 153 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة؛ وتوفي أربعة أشخاص بينهم طفلان.وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أنه لا يوجد أدنى شك في تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الهجوم الإرهابي على سيفاستوبول؛ حيث أنشأت واشنطن واتباعها نظامًا من النازيين الجدد في كييف.وأشارت الوزارة إلى أن جميع البيانات الخاصة بعملية إطلاق الصواريخ اعتمدت من قبل متخصصين أميركيين، بناءً على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم؛ كما حلقت طائرة استطلاع أميركية مسيرة من طراز "غلوبال هوك" بالقرب من شبه جزيرة القرم.وحملت وزارة الدفاع الروسية واشنطن مسؤولية الهجوم الصاروخي على المدنيين في مدينة سيفاستوبول، لتزويدها كييف بالأسلحة، مشيرة إلى قيام أميركيين بتشغيل صواريخ "أتاكمز" المستخدمة في الهجوم.وبدأت كييف خلال الفترة الأخيرة للتغطية على هزائمها على الأرض، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية على أراضي روسيا

https://sarabic.ae/20240601/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-62-مسيرة-أوكرانية-و4-صواريخ-هيمارس-خلال-24-ساعة-الماضية--1089407353.html

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