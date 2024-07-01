https://sarabic.ae/20240701/ميزات-المقاتلة-الروسية-المتعددة-المهام-من-الجيل-الخامس-سو-57-1090357000.html
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
سبوتنيك عربي
تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T09:53+0000
2024-07-01T09:53+0000
2024-07-01T09:53+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
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"سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تتمتع الطائرة "سو-57" بالقدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، مما يمنحها ميزة كبيرة عن الطائرة الأمريكية "إف-16".يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, سلاح روسيا
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, سلاح روسيا
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
"سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تتمتع الطائرة "سو-57" بالقدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، مما يمنحها ميزة كبيرة عن الطائرة الأمريكية "إف-16".
يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".