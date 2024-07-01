ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"

عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي و ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240701/ميزات-المقاتلة-الروسية-المتعددة-المهام-من-الجيل-الخامس-سو-57-1090357000.html
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"
سبوتنيك عربي
تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T09:53+0000
2024-07-01T09:53+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/01/1090356169_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e9f7e9e2eb26c19963044f418a40135.png
"سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تتمتع الطائرة "سو-57" بالقدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، مما يمنحها ميزة كبيرة عن الطائرة الأمريكية "إف-16".يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/01/1090356169_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6f7842e2a31e713dd44f8d84f1dec3ed.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, سلاح روسيا
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, سلاح روسيا

ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس "سو-57"

09:53 GMT 01.07.2024
تابعنا عبر
تعتبر مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57" متفوقة على طائرة "إف-16"، التي وعد الغرب بتزويدها لأوكرانيا، مما يقلل من الفعالية المحتملة للطائرات الأمريكية لدى القوات المسلحة الأوكرانية.
"سو-57" هي مقاتلة مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والسطحية. يمكن للطائرة المقاتلة أن تحمل مجموعة واسعة من الأسلحة، كما أنها قادرة على الطيران بسرعات تفوق سرعة الصوت.
وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، تتمتع الطائرة "سو-57" بالقدرة على المزامنة مع الرادارات الأرضية، مما يمنحها ميزة كبيرة عن الطائرة الأمريكية "إف-16".
يوضح إنفوغراف "سبوتنيك" الخصائص التقنية والتكتيكية للمقاتلة الروسية "سو-57".
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس سو-57 - سبوتنيك عربي
ميزات المقاتلة الروسية المتعددة المهام من الجيل الخامس سو-57 - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليبرمان: ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة إيران05:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала