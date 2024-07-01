https://sarabic.ae/20240701/قاتلة-المسيرات-سفينة-الصواريخ-إم-آر-كي-الروسية-تتسلح-بأنظمة-بانتسير-ودويتو--1090356383.html

"قاتلة المسيرات"... سفينة الصواريخ "إم آر كي" الروسية تتسلح بأنظمة "بانتسير" و"دويتو"

"قاتلة المسيرات"... سفينة الصواريخ "إم آر كي" الروسية تتسلح بأنظمة "بانتسير" و"دويتو"

سبوتنيك عربي

أكد رينات ميستاخوف، المدير العام لشركة بناء السفن "أ-ك بارز"، أن السفن الصاروخية الصغيرة من طراز "إم آر كي" لمحاربة الطائرات البحرية دون طيار، ستستمر في التسلح... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T09:51+0000

2024-07-01T09:51+0000

2024-07-01T09:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

الجيش الروسي

سلاح روسيا

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تقوم شركة بناء السفن "أ-ك بارز" ببناء صواريخ صغيرة للسفن من طراز "إم-آر-كي"، من المشاريع 22800 "كاراكورت"، و21631 وغيرها، للبحرية الروسية. في السابق، نظرت شركة "أ-ك بارز" في إمكانية تسليح السفن الصغيرة فقط بنظام الدفاع الجوي "بانتسير "بدلاً من "AK-630".وقال ميستاخوف: "من سيثبت نفسه بشكل أفضل بين الأنظمة المستخدمة اليوم في إطار الدفاع الجوي، له الحق في التواجد، من المهم بالنسبة لنا الآن وضع أسلحة على السفن التي يمكن أن تدمر جسما متحركا على مسافة بعيدة، وإذا اقترب فيمكن استخدام نظام "AK-630" (دويتو)".وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن "بانتسير إم-إي" اجتاز الاختبارات وأظهر نتائج جيدة للغاية، لكن العمل مستمر على تحسينه.وأضاف ميستاخوف: "إذا نظرت إلى سفننا الحديثة، فإننا نستخدم بشكل أساسي كلاً من "بانتسير" و"دويتو"".وتكمن أهمية وجود هذا النوع من الوحدات البحرية لدى الأسطول الحربي الروسي، في أنه يوفر له قوة نيرانية تكافئ القوة النيرانية التي تحملها السفن الكبيرة، لكن بتكلفة تشغيل أقل، وهو ما يخفض التكلفة الإجمالية لتنفيذ المهام القتالية.ما هو صاروخ "أتاكمز" الأمريكي الذي كشفت روسيا أسراره؟ الجيش الروسي يسيطر على معقل كبير لقوات كييف باستخدام نفق تحت الأرض

https://sarabic.ae/20240407/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-الدفاع-الجوي-البحري-بانتسير-إم-لأول-مرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087770849.html

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رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي, سلاح روسيا