https://sarabic.ae/20240703/صواريخ-روسية-تضرب-مؤسسة-أوكرانية-عسكرية-لإنتاج-مدافع-الدبابات-1090414865.html

صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات

صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت ورشة عمل تابعة لمؤسسة عسكرية أوكرانية لإنتاج مدافع الدبابات، والذخيرة من العيار الثقيل. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T11:53+0000

2024-07-03T11:53+0000

2024-07-03T11:53+0000

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دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، طائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، كما دمر ورشة عمل تابعة لمؤسسة عسكرية أوكرانية لإنتاج مدافع الدبابات، والذخيرة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية في 125 منطقة.وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات ألوية الهجوم الجوي الآلي 31 و118 و79، ولواء المشاة 142 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ودمرت اللواء 2 للحرس الوطني في مناطق كيروفو يفغينوفكا، وسيليدوفو، وفوسخود، وفوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجوي 95، وألوية غايغر 23، و41، و47، و68 الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريا، ودبابة، وعربتي مشاة قتالية، بما في ذلك مركبة قتال أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت القوة البشرية، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 120 و125 و128 في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وروفنوبول، وفريميفكا، ونوفوكرينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من لواءي الدفاع الأرضي 108 و123.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أفراد ومعدات لواء المشاة 141، ولواء الهجوم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. واللواء البحري 35 في مناطق نيستيريانكا، ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.ودمرت قوات أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق مسيرة، تابعة للبحرية الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة منظومات صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 39 طائرة دون طيار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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روسيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري