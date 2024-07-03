صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
© Sputnik . Evgeny Biyatov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت ورشة عمل تابعة لمؤسسة عسكرية أوكرانية لإنتاج مدافع الدبابات، والذخيرة من العيار الثقيل.
دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، التابعة للقوات الروسية، طائرة هليكوبتر من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، كما دمر ورشة عمل تابعة لمؤسسة عسكرية أوكرانية لإنتاج مدافع الدبابات، والذخيرة من العيار الثقيل، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية في 125 منطقة.
وقامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، ودمرت تشكيلات ألوية الهجوم الجوي الآلي 31 و118 و79، ولواء المشاة 142 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. ودمرت اللواء 2 للحرس الوطني في مناطق كيروفو يفغينوفكا، وسيليدوفو، وفوسخود، وفوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجوي 95، وألوية غايغر 23، و41، و47، و68 الآلية، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات الأوكرانية نحو 420 عسكريا، ودبابة، وعربتي مشاة قتالية، بما في ذلك مركبة قتال أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين.
وخلال المعركة، تم تدمير الآتي: مدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم. ومدفع "M119" عيار 105 ملم، مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع من طراز "رابير" مضاد للدبابات عيار 100 ملم.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر استراتيجية، ودمرت القوة البشرية، ولواء المشاة الآلي 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وألوية الدفاع الأرضي 120 و125 و128 في مناطق فيليكايا نوفوسيلكا، وروفنوبول، وفريميفكا، ونوفوكرينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وصدت ثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من لواءي الدفاع الأرضي 108 و123.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 عسكريًا، وناقلة جنود مدرعة، وست مركبات، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع هاوتزر "M198" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، أفراد ومعدات لواء المشاة 141، ولواء الهجوم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. واللواء البحري 35 في مناطق نيستيريانكا، ونوفوبوكروفكا في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 45 عسكريًا، وست مركبات، وقاذفة صواريخ مضادة للطائرات "IRIS-T-SLM" مصنوعة في ألمانيا، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "Msta-B" عيار 152 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم، بالإضافة إلى محطة أمريكية الصنع مضادة للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50".
ودمرت قوات أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق مسيرة، تابعة للبحرية الأوكرانية. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة منظومات صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 39 طائرة دون طيار.
في المجمل، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 625 طائرة، 277 طائرة هليكوبتر، 27160 طائرة دون طيار، 537 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16490 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1363 مركبة قتالية لإطلاق الصواريخ، و11272 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، وأيضًا 23289 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.