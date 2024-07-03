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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تحرر-كامل-منطقة-الحي-الجديد-في-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090412114.html
القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T10:30+0000
2024-07-03T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات مجموعة "الجنوب" من القوات (الروسية)، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير منطقة "نوفي" في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وحسنت الوضع على طول خط الجبهة".ووفقا للبيان، "تم صد أربع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، وعشر شاحنات صغيرة".وتابع بيان الدفاع: "وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا، تورسكوي وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 540 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك

10:30 GMT 03.07.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 03.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات مجموعة "الجنوب" من القوات (الروسية)، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير منطقة "نوفي" في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وحسنت الوضع على طول خط الجبهة".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فاسيوكوفكا وكالينينا وتشاسوف يار، كونستانتينوفكا، وكراسنوغوريفكا، ورايغورودوك، وفيسيولي غاي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ووفقا للبيان، "تم صد أربع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، وعشر شاحنات صغيرة".

وبحسب البيان، تم تدمير عدد من المدافع الميدانية ومحطتين للحرب الإلكترونية، كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع بيان الدفاع: "وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا، تورسكوي وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 540 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
07:54 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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