https://sarabic.ae/20240703/القوات-الروسية-تحرر-كامل-منطقة-الحي-الجديد-في-تشاسوف-يار-في-جمهورية-دونيتسك-1090412114.html

القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك

القوات الروسية تحرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي حرر كامل منطقة "نوفي" في تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T10:30+0000

2024-07-03T10:30+0000

2024-07-03T10:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات مجموعة "الجنوب" من القوات (الروسية)، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير منطقة "نوفي" في منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل، وحسنت الوضع على طول خط الجبهة".ووفقا للبيان، "تم صد أربع هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 450 جنديًا ودبابتين وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم113"، وعشر شاحنات صغيرة".وتابع بيان الدفاع: "وحدات من مجموعة "الغرب" سيطرت على مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، بتروبافلوفكا، في مقاطعة خاركوف، وغريغوروفكا، تورسكوي وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 540 عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات، وتم تدمير عدد من المدافع الميدانية وتدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html

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