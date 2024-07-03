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بوتين يعقد اجتماعات ثنائية على هامش قمة منظمة شنغهاي... فيديو
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:54+0000
2024-07-03T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح على هذا النحو. يعمل مقاتلونا بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات استطلاع العدو التي تحاول التسلل إلى الجزر".واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة. في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20240614/القضاء-على-قافلة-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-بعد-الكشف-عن-إحداثياتها-من-موالين-لموسكو-1089842471.html
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روسيا

الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون

07:54 GMT 03.07.2024
© Sputnik . Илья Питалевالقوات الروسية في ماريوبول
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© Sputnik . Илья Питалев
تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا يمكن أن تحصل على موطئ قدم هناك لفترة طويلة.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح على هذا النحو. يعمل مقاتلونا بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات استطلاع العدو التي تحاول التسلل إلى الجزر".

وأضاف: "علاوة على ذلك، في الأشهر الأخيرة، بعد فشل المغامرة في كرينكي (قرية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر)، فقد العدو نشاطه بشكل ملحوظ، ولا يمكنه إنشاء مواقع طويلة الأمد في دلتا دنيبر. ولن يكون من الممكن تطهير سهول دنيبر بالكامل إلا بعد إنزالنا على الضفة اليمنى".

واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو
14 يونيو, 05:02 GMT
أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة. في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
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