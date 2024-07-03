https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:54+0000
2024-07-03T07:54+0000
2024-07-03T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح على هذا النحو. يعمل مقاتلونا بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات استطلاع العدو التي تحاول التسلل إلى الجزر".واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة. في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20240614/القضاء-على-قافلة-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-بعد-الكشف-عن-إحداثياتها-من-موالين-لموسكو-1089842471.html
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روسيا
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لا يمكن أن تحصل على موطئ قدم هناك لفترة طويلة.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح على هذا النحو. يعمل مقاتلونا بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات استطلاع العدو التي تحاول التسلل إلى الجزر".
وأضاف: "علاوة على ذلك، في الأشهر الأخيرة، بعد فشل المغامرة في كرينكي (قرية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر)، فقد العدو نشاطه بشكل ملحوظ، ولا يمكنه إنشاء مواقع طويلة الأمد في دلتا دنيبر. ولن يكون من الممكن تطهير سهول دنيبر بالكامل إلا بعد إنزالنا على الضفة اليمنى".
واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.
أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة. في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.