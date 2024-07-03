https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html

الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون

الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون

سبوتنيك عربي

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن الجيش الروسي طرد المسلحين الأوكرانيين من الجزء الجزري من نهر دنيبر في مقاطعة خيرسون، مشيرا إلى أن القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T07:54+0000

2024-07-03T07:54+0000

2024-07-03T07:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع في الجزر ديناميكي، لأنه لا يوجد خط تماس واضح على هذا النحو. يعمل مقاتلونا بطريقة متنقلة، ويضربون ويدمرون مجموعات استطلاع العدو التي تحاول التسلل إلى الجزر".واشار سالدو إلى أن دلتا دنيبر لا تزال منطقة رمادية، وذلك بسبب الظروف الطبيعية والجغرافية.أصبحت مقاطعة خيرسون كيانًا في روسيا الاتحادية بعد استفتاء أُجري في سبتمبر/ أيلول 2022. لا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المقاطعة. في الوقت الحالي، يخضع 75% من مقاطعة خيرسون للسيطرة الروسية، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء منها على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.

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