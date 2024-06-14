https://sarabic.ae/20240614/القضاء-على-قافلة-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-بعد-الكشف-عن-إحداثياتها-من-موالين-لموسكو-1089842471.html

القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو

القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو

سبوتنيك عربي

أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن مجموعة من السكان الموالين لروسيا في خيرسون قدموا معلومات وإحداثيات قيمة للقوات الروسية بشأن وجود... 14.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-14T05:02+0000

2024-06-14T05:02+0000

2024-06-14T05:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار ليبيديف إلى أن البيانات المقدمة من السكان ساعدت الجيش الروسي على اكتشاف وتدمير مجموعة من الأفراد العسكريين الأوكرانيين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع ألمانية الصنع بالقرب من بلدة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.وتابع العميل السري بالقول إن استطلاع الطيران اكتشف مدفعاً أجنبياً ذاتي الدفع، تم تدميره بضربة دقيقة، واصفا هذه الخطوة بالمهمة في تاريخ نضال المقاومة الأوكرانية ضد نظام كييف وجنوده ويظهر أن الناس على أراضي أوكرانيا يخاطرون بحياتهم، ويفعلون كل ما يستطيع المدنيون القيام به في مثل هذه الظروف الصعبة، مثل الحياة على خط التماس، فإنهم يجدون الشجاعة للتغلب على الخوف والمشاركة في الحرب ضد العدو المشترك، هو نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240612/ضربات-روسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعتي-بولتافا-ودنيبروبتروفسك-1089769248.html

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