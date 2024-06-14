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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240614/القضاء-على-قافلة-عسكرية-أوكرانية-في-خيرسون-بعد-الكشف-عن-إحداثياتها-من-موالين-لموسكو-1089842471.html
القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو
القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن مجموعة من السكان الموالين لروسيا في خيرسون قدموا معلومات وإحداثيات قيمة للقوات الروسية بشأن وجود... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T05:02+0000
2024-06-14T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشار ليبيديف إلى أن البيانات المقدمة من السكان ساعدت الجيش الروسي على اكتشاف وتدمير مجموعة من الأفراد العسكريين الأوكرانيين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع ألمانية الصنع بالقرب من بلدة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.وتابع العميل السري بالقول إن استطلاع الطيران اكتشف مدفعاً أجنبياً ذاتي الدفع، تم تدميره بضربة دقيقة، واصفا هذه الخطوة بالمهمة في تاريخ نضال المقاومة الأوكرانية ضد نظام كييف وجنوده ويظهر أن الناس على أراضي أوكرانيا يخاطرون بحياتهم، ويفعلون كل ما يستطيع المدنيون القيام به في مثل هذه الظروف الصعبة، مثل الحياة على خط التماس، فإنهم يجدون الشجاعة للتغلب على الخوف والمشاركة في الحرب ضد العدو المشترك، هو نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240612/ضربات-روسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعتي-بولتافا-ودنيبروبتروفسك-1089769248.html
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القضاء على قافلة عسكرية أوكرانية في خيرسون بعد الكشف عن إحداثياتها من موالين لموسكو

05:02 GMT 14.06.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . Dmitry Makeev
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تابعنا عبر
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، بأن مجموعة من السكان الموالين لروسيا في خيرسون قدموا معلومات وإحداثيات قيمة للقوات الروسية بشأن وجود قافلة عسكرية أوكرانية في أحد الأماكن.
وأشار ليبيديف إلى أن البيانات المقدمة من السكان ساعدت الجيش الروسي على اكتشاف وتدمير مجموعة من الأفراد العسكريين الأوكرانيين ووحدة مدفعية ذاتية الدفع ألمانية الصنع بالقرب من بلدة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.
وقال ليبيديف للوكالة إنه "في الآونة الأخيرة، رصد موالون لروسيا قافلة تتحرك إلى موقع بالقرب من بلدة كيزوميس في مقاطعة خيرسون، وتم نقل البيانات على وجه السرعة للقوات الروسية"، مضيفا أن بعد ذلك أقدمت القوات الروسية على استهداف وتدمير المكان برمته.
وتابع العميل السري بالقول إن استطلاع الطيران اكتشف مدفعاً أجنبياً ذاتي الدفع، تم تدميره بضربة دقيقة، واصفا هذه الخطوة بالمهمة في تاريخ نضال المقاومة الأوكرانية ضد نظام كييف وجنوده ويظهر أن الناس على أراضي أوكرانيا يخاطرون بحياتهم، ويفعلون كل ما يستطيع المدنيون القيام به في مثل هذه الظروف الصعبة، مثل الحياة على خط التماس، فإنهم يجدون الشجاعة للتغلب على الخوف والمشاركة في الحرب ضد العدو المشترك، هو نظام كييف.
القوات الجوية الروسية تشن غارات على مواقع تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور، سوريا، تو-22 إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12 يونيو, 06:26 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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