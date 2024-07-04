https://sarabic.ae/20240704/بوتين-يلتقي-أمير-قطر-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1090446128.html

بوتين يلتقي أمير قطر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

بوتين يلتقي أمير قطر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

سبوتنيك عربي

التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، لمناقشة العلاقات الثنائية بين... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T10:36+0000

2024-07-04T10:36+0000

2024-07-04T10:56+0000

روسيا

قطر

منظمة شنغهاي للتعاون

العالم

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قال بوتين خلال اجتماعه مع أمير قطرأن "العلاقات بين روسيا وقطر مبنية على أساس جيد وودي للغاية".وأكد بوتين أن "التعاون الاستثماري بين روسيا الاتحادية وقطر مستمر، والبنوك المركزية تعمل، والحوار جار حول ربط قطر بالممر الشمالي الجنوبي"، وأضاف :"هناك آفاق جيدة لنمو حجم التجارة بين روسيا الاتحادية وقطر".وشكر بوتين قطر على الحلول الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقال إنه "بفضل جهود قطر تمكنا من إعادة الأطفال من الجانب الأوكراني والروسي، إلى أسرهم".وأشار بوتين إلى أن قطر وسيط فعال في الصراع بين حماس وإسرائيل، وأكد بوتين أن روسيا تبذل جهودًا لتسوية الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والذي لا يمكن حله إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.وقبل أمير قطر دعوة الرئيس الروسي، ودعاه بدوره لزيارة دولة قطر. من جهته قال أمير قطر إن علاقة بلاده مع روسيا الاتحادية مبنية على الاحترام المتبادل والثقة. وأكد الأمير رغبة قطر في حل الأزمة الأوكرانية بطريقة ترضي الطرفين.وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال أمير قطر:

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روسيا, قطر, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم