https://sarabic.ae/20240704/بوتين-يلتقي-أمير-قطر-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون--1090446128.html
بوتين يلتقي أمير قطر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
بوتين يلتقي أمير قطر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
سبوتنيك عربي
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، لمناقشة العلاقات الثنائية بين... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T10:36+0000
2024-07-04T10:36+0000
2024-07-04T10:56+0000
روسيا
قطر
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_0:0:2002:1126_1920x0_80_0_0_b5df3e466c2605bb600ff4ad87fdf858.jpg
قال بوتين خلال اجتماعه مع أمير قطرأن "العلاقات بين روسيا وقطر مبنية على أساس جيد وودي للغاية".وأكد بوتين أن "التعاون الاستثماري بين روسيا الاتحادية وقطر مستمر، والبنوك المركزية تعمل، والحوار جار حول ربط قطر بالممر الشمالي الجنوبي"، وأضاف :"هناك آفاق جيدة لنمو حجم التجارة بين روسيا الاتحادية وقطر".وشكر بوتين قطر على الحلول الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقال إنه "بفضل جهود قطر تمكنا من إعادة الأطفال من الجانب الأوكراني والروسي، إلى أسرهم".وأشار بوتين إلى أن قطر وسيط فعال في الصراع بين حماس وإسرائيل، وأكد بوتين أن روسيا تبذل جهودًا لتسوية الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والذي لا يمكن حله إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.وقبل أمير قطر دعوة الرئيس الروسي، ودعاه بدوره لزيارة دولة قطر. من جهته قال أمير قطر إن علاقة بلاده مع روسيا الاتحادية مبنية على الاحترام المتبادل والثقة. وأكد الأمير رغبة قطر في حل الأزمة الأوكرانية بطريقة ترضي الطرفين.وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال أمير قطر:
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077222012_26:0:1805:1334_1920x0_80_0_0_a35c6297bcd1a968e88962c3fbcb74b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قطر, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم
روسيا, قطر, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم
بوتين يلتقي أمير قطر على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
10:36 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 10:56 GMT 04.07.2024)
يتبع
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدبن.
قال بوتين خلال اجتماعه مع أمير قطرأن "العلاقات بين روسيا وقطر مبنية على أساس جيد وودي للغاية".
وأكد بوتين أن "التعاون الاستثماري بين روسيا الاتحادية وقطر مستمر، والبنوك المركزية تعمل، والحوار جار حول ربط قطر بالممر الشمالي الجنوبي"، وأضاف :"هناك آفاق جيدة لنمو حجم التجارة بين روسيا الاتحادية وقطر".
وشكر بوتين قطر على الحلول الإنسانية فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وقال إنه "بفضل جهود قطر تمكنا من إعادة الأطفال من الجانب الأوكراني والروسي، إلى أسرهم".
وأشار بوتين إلى أن قطر وسيط فعال في الصراع بين حماس وإسرائيل، وأكد بوتين أن روسيا تبذل جهودًا لتسوية الصراع بين إسرائيل وفلسطين، والذي لا يمكن حله إلا من خلال تنفيذ قرارات الأمم المتحدة.
ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة روسيا الاتحادية. وقال بوتين: "صاحب السمو، لم تزر روسيا منذ فترة طويلة، وسنكون سعداء باستقبالك في بلادنا".
وقبل أمير قطر دعوة الرئيس الروسي، ودعاه بدوره لزيارة دولة قطر. من جهته قال أمير قطر إن علاقة بلاده مع روسيا الاتحادية مبنية على الاحترام المتبادل والثقة. وأكد الأمير رغبة قطر في حل الأزمة الأوكرانية بطريقة ترضي الطرفين.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، قال أمير قطر:
"حجم استثمارات قطر في الاقتصاد الروسي والمشاريع الروسية يبلغ نحو 13 مليار دولار. ونعتزم زيادة هذا الرقم. وتحدثنا معكم، بالأمس، عن فرص الاستثمار في الاقتصاد الروسي".
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر