https://sarabic.ae/20240704/بوتين-الأمن-في-المقام-الأول-بمنطقتنا-الأوراسية-المشتركة-1090444227.html

بوتين: الأمن في المقام الأول بمنطقتنا الأوراسية المشتركة

بوتين: الأمن في المقام الأول بمنطقتنا الأوراسية المشتركة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن مبادرة دول منظمة شنغهاي للتعاون، تهدف إلى تطوير تدابير لبناء الثقة في المجال الأمني في المنطقة الأوراسية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T09:50+0000

2024-07-04T09:50+0000

2024-07-04T09:50+0000

العالم

روسيا

منظمة شنغهاي للتعاون

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/04/1090437895_0:105:3267:1942_1920x0_80_0_0_5fbcdfa158bf47bdc2250ecc210a34e3.jpg

وشدد الرئيس بوتين، في خطابه خلال اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، في أستانا، بشكل خاص على عمليات التنمية وإنشاء عالم متعدد الأقطاب.وأضاف بوتين أن "مبادرة دول منظمة شنغهاي للتعاون، بشأن الوحدة العالمية من أجل عالم عادل، هي خطوة نحو التعددية القطبية وتهدف إلى تطوير تدابير لبناء الثقة في المجال الأمني ​​في المنطقة الأوراسية". وعلّق قائلًا:وأوضح الرئيس بوتين أن "مثل هذه التدابير ينبغي أن تضمن ظروف النمو المستدام على أساس المساواة للجميع، بغض النظر عن النظام السياسي والاقتصادي أو الانتماء إلى دين أو طائفة معينة أو الخصائص الثقافية".وتابع : "إن الاقتراح الذي تقدمت به روسيا بإنشاء بنية جديدة للتعاون والأمن والتنمية غير القابلة للتجزئة في أوراسيا، والمصممة للحلول محل النماذج الأوروبية المركزية والأوروبية الأطلسية، التي عفا عليها الزمن، والتي كانت تمنح المزايا الأحادية للدول الفردية فقط، يأتي في نفس سياق النظام المعروف، بعدد متزايد من الأزمات في جميع أنحاء العالم، إحداها بالتأكيد الأوكرانية".منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست، في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان، والصين وقيرغيزستان، وروسيا وطاجيكستان، وباكستان وأوزبكستان. وتم اليوم الخميس 4 يوليو/ تموز الجاري، قبول بيلاروسيا رسميًا عضوًا في المنظمة.والدول المراقبة هي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.بوتين: هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون سيتحول إلى مركز عالميأذربيجان تصف لقاء بوتين وعلييف في أستانا بالقيم

https://sarabic.ae/20240704/بوتين-منظمة-شنغهاي-للتعاون-وبريكس-تشكلان-الركائز-الأساسية-للنظام-العالمي-الجديد--1090443158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, منظمة شنغهاي للتعاون