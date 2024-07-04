https://sarabic.ae/20240704/بوتين-هيكل-مكافحة-الإرهاب-التابع-لمنظمة-شنغهاي-للتعاون-سيتحول-إلى-مركز-عالمي-1090438830.html

بوتين: هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون سيتحول إلى مركز عالمي

بوتين: هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون سيتحول إلى مركز عالمي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن هيكل مكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، سيتحول إلى مركز عالمي وسوف يستجيب لمجموعة كاملة من... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T07:25+0000

2024-07-04T07:25+0000

2024-07-04T07:50+0000

روسيا

العالم

منظمة شنغهاي للتعاون

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وقال الرئيس الروسي، في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "إحدى المهام ذات الأولوية في أنشطة منظمة شنغهاي للتعاون كانت ولا تزال تتمثل في الحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومحيط حدودها الخارجية وهذا هو بالضبط الغرض من القرارات التي يتم اتخاذها اليوم لتحويل الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب في منظمة شنغهاي للتعاون إلى مركز عالمي يتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات الأمنية، وكذلك إنشاء مركز لمكافحة المخدرات في دوشانبي".وأشار الرئيس بوتين،بالقول: "بمشاركة نشطة من الزملاء الكازاخستانيين، تم إعداد مجموعة قوية حقًا من الوثائق والقرارات للموافقة عليها في المجلس الحالي".وأوضح بوتين أن تنفيذ هذه القرارات "سيسهم بلا شك في تعزيز دور ونفوذ منظمة شنغهاي للتعاون، ويعكس النهج الذي تتبعه دول منظمة شنغهاي للتعاون في التعامل مع الجوانب الرئيسية للأجندة العالمية والإقليمية في إعلان أستانا المقدم للموافقة عليه في القمة".ووفقا له، فإن العلاقات الاقتصادية الوثيقة في منطقة منظمة شانغهاي للتعاون تعود بفوائد واضحة على أعضاء المنظمة.وبدأ اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بحفل توقيع الوثائق ذات الصلة لعضوية بيلاروسيا في المنظمة. وبعد دقائق قليلة، أعلن الرئيس الكازخستاني قاسم جومارت توكاييف، قبول مينسك في المنظمة.ويعتزم المشاركون في القمة التوقيع على حزمة من 24 وثيقة مشتركة، فضلا عن اعتماد إعلان وبيان ختامي يؤكد التزام المشاركين في القمة بمبادئ حسن الجوار والوحدة.

https://sarabic.ae/20240704/الأعضاء-في-منظمة-شنغهاي-توافق-على-العضوية-الدائمة-وكاملة-الحقوق-لبيلاروسيا-في-المنظمة-1090436718.html

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روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون