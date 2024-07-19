https://sarabic.ae/20240719/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-19-طائرة-مسيرة-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-وجمهورية-القرم-والبحر-1090935238.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T04:50+0000
2024-07-19T04:50+0000
2024-07-19T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 11طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و5 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم والبحر الأسود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/ضابط-أمريكي-متقاعد-أوكرانيا-لن-تكون-قادرة-بعد-الآن-على-تجنب-الهزيمة-في-ساحة-المعركة-1090931747.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أسقطت 19 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود وجمهورية القرم والبحر الأسود.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا".
وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 11طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و5 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم والبحر الأسود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.