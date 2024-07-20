https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html

القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية

القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T11:33+0000

2024-07-20T11:33+0000

2024-07-20T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار "إيه إن/إم بي كيو-65" لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية، جميعها تابعة لنظام كييف".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و74 مركبة جوية دون طيار، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".وخسر العدو ما يصل إلى 280 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم.وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات المشاة 141 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الدفاع الأرضي 106 و108 في مناطق كامينسكوي وبيلوغوري وميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240720/واشنطن-في-مرمى-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-احتمالات-موسكو-للرد-على-الخطوات-الأمريكية--1090960067.html

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روسيا, رصد عسكري