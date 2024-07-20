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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html
القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية
القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T11:33+0000
2024-07-20T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار "إيه إن/إم بي كيو-65" لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية، جميعها تابعة لنظام كييف".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و74 مركبة جوية دون طيار، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".وخسر العدو ما يصل إلى 280 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم.وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات المشاة 141 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الدفاع الأرضي 106 و108 في مناطق كامينسكوي وبيلوغوري وميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240720/واشنطن-في-مرمى-الصواريخ-الاستراتيجية-الروسية-احتمالات-موسكو-للرد-على-الخطوات-الأمريكية--1090960067.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار "باتريوت" الأمريكية

11:33 GMT 20.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار "إيه إن/إم بي كيو-65" لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية، جميعها تابعة لنظام كييف".
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و74 مركبة جوية دون طيار، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".

وقامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت تشكيلات الألوية الآلية 32 و41 و47 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق توريتسك ونوفغورودسكوي وروزوفكا وبروغريس ونوفوسيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وخسر العدو ما يصل إلى 280 جنديًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وخمس سيارات ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم ومدفعين هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122 ملم ومدفعين مضادين للدبابات من عيار 100 ملم.
اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
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وسيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 120 و129 واللواء 21 للحرس الوطني في مناطق فريميفكا، ماكاروفكا، ستوروزيفوي، فوديانوي، رازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات المشاة 141 ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءي الدفاع الأرضي 106 و108 في مناطق كامينسكوي وبيلوغوري وميرنوي وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 140 فردًا عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وست سيارات، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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