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https://sarabic.ae/20240721/مقاتلات-روسية-تبعد-قاذفتين-استراتيجيتين-أمريكيتين-عن-الحدود-الروسية-فوق-بحر-بارنتس--1090984750.html
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلات روسية من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" اعترضت قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52 إن" فوق بحر بارنتس. 21.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-21T09:40+0000
2024-07-21T09:40+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
الجيش الروسي
سلاح روسيا
طائرت ميغ 29
ميغ-31
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفاً جوياً جماعياً يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، انطلقت مقاتلات من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي المناوبة".وقال البيان إن المقاتلات اكتشفت زوجًا من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي 52 إن" ومع اقتراب المقاتلتين الروسيتين، قامت القاذفات الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية.وأضافت وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى مطارها المحلي.وأكدت وزارة الدفاع أن تحليق المقاتلتين "ميغ-29" و"ميغ-31" تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع الالتزام بإجراءات السلامة.الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرةطائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق
https://sarabic.ae/20230919/ميغ---31-مقاتلة-خارقة-تحمي-حدود-روسيا-1081201663.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, طائرت ميغ 29, ميغ-31
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, الجيش الروسي, سلاح روسيا, طائرت ميغ 29, ميغ-31

مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس

09:40 GMT 21.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلات روسية من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" اعترضت قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52 إن" فوق بحر بارنتس.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفاً جوياً جماعياً يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوي ومنع انتهاك حدود روسيا الاتحادية، انطلقت مقاتلات من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي المناوبة".
وقال البيان إن المقاتلات اكتشفت زوجًا من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي 52 إن" ومع اقتراب المقاتلتين الروسيتين، قامت القاذفات الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية.
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وأضافت وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية عادت بسلام إلى مطارها المحلي.
وأكدت وزارة الدفاع أن تحليق المقاتلتين "ميغ-29" و"ميغ-31" تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع الالتزام بإجراءات السلامة.
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