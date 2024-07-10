https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-1090656012.html
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرة
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية. 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T10:23+0000
2024-07-10T10:23+0000
2024-07-10T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و55 طائرة مسيرة".وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، في يوم واحد، رادار كشف الأهداف الجوية من طراز "AN/MPQ-46" و3 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إمبروفد هوك"، ومستودعات تخزين قوارب مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 131 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوفمشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240710/مصدر-عسكري-القوات-الروسية-تنفذ-سلسلة-من-الهجمات-على-مواقع-استراتيجية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1090648980.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرة
10:23 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 10.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة مقاتلة من طراز"ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و55 طائرة مسيرة".
وتابع البيان: "تم إسقاط 4 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، و3 صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و4 قنابل جوية موجهة من طراز "هامر".
وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، في يوم واحد، رادار كشف الأهداف الجوية من طراز "AN/MPQ-46" و3 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إمبروفد هوك"، ومستودعات تخزين قوارب مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 131 منطقة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.