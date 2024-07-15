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https://sarabic.ae/20240715/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-المقاتلات-الاعتراضية-البعيدة-المدى-ميغ-31-1090817759.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من المقاتلات الاعتراضية البعيدة المدى "ميغ-31"
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من المقاتلات الاعتراضية البعيدة المدى "ميغ-31"
سبوتنيك عربي
ذكرت شركة الطائرات المتحدة الروسية (UAC) أنه تم تسليم الدفعات الأولى من مقاتلات "ميغ-31" التي تم إصلاحها وتحديثها هذا العام إلى قوات الفضاء الروسية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T14:14+0000
2024-07-15T14:14+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان الشركة: "أرسل فرع شركة "UAC" في مصنع بناء الطائرات "سوكول" في نيجني نوفغورود، الدفعات الأولى من طائرات "ميغ-31" التي خضعت للإصلاحات والتحديث إلى وزارة الدفاع الروسية، وتم توريد معدات الطائرات كجزء من التنفيذ من الالتزامات بموجب أمر دفاع الدولة".وأشارت "UAC" إلى أنه بعد إجراء مجموعة من الاختبارات الأرضية والطيران التي أكدت المتطلبات المحددة، تم إرسال الطائرات إلى قواعدها الدائمة.تم تصميم المقاتلة الاعتراضية "ميغ 31" لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية في أي ظروف جوية وعلى أي ارتفاع، وكذلك عندما يستخدم العدو التشويش الراداري النشط والسلبي.وتصنف طائرات "ميغ - 31" الروسية ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تتجاوز سرعة الصوت حتى دون استخدام وحدات الدفع الإضافية، وهو ما يجعلها نموذجا للطائرة الاعتراضية الخارقة التي تستطيع تدمير القاذفات الاستراتيجية والأقمار الصناعية.
https://sarabic.ae/20240710/ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-آر-8-أيه-بوسيدون-عسكرية-نرويجية-اقتربت-من-حدود-البلاد-1090659725.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من المقاتلات الاعتراضية البعيدة المدى "ميغ-31"

14:14 GMT 15.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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ذكرت شركة الطائرات المتحدة الروسية (UAC) أنه تم تسليم الدفعات الأولى من مقاتلات "ميغ-31" التي تم إصلاحها وتحديثها هذا العام إلى قوات الفضاء الروسية.
وجاء في بيان الشركة: "أرسل فرع شركة "UAC" في مصنع بناء الطائرات "سوكول" في نيجني نوفغورود، الدفعات الأولى من طائرات "ميغ-31" التي خضعت للإصلاحات والتحديث إلى وزارة الدفاع الروسية، وتم توريد معدات الطائرات كجزء من التنفيذ من الالتزامات بموجب أمر دفاع الدولة".
وأشارت "UAC" إلى أنه بعد إجراء مجموعة من الاختبارات الأرضية والطيران التي أكدت المتطلبات المحددة، تم إرسال الطائرات إلى قواعدها الدائمة.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
10 يوليو, 11:32 GMT
تم تصميم المقاتلة الاعتراضية "ميغ 31" لاعتراض وتدمير الأهداف الجوية في أي ظروف جوية وعلى أي ارتفاع، وكذلك عندما يستخدم العدو التشويش الراداري النشط والسلبي.
وتصنف طائرات "ميغ - 31" الروسية ضمن فئة المقاتلات الاعتراضية الثقيلة، التي تتجاوز سرعة الصوت حتى دون استخدام وحدات الدفع الإضافية، وهو ما يجعلها نموذجا للطائرة الاعتراضية الخارقة التي تستطيع تدمير القاذفات الاستراتيجية والأقمار الصناعية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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