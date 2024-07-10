https://sarabic.ae/20240710/ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-آر-8-أيه-بوسيدون-عسكرية-نرويجية-اقتربت-من-حدود-البلاد-1090659725.html
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية لسلاح الجو النرويجي من طراز "آر-8 أيه بوسيدون"، ومنعتها من... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T11:32+0000
2024-07-10T11:32+0000
2024-07-10T11:43+0000
روسيا
النرويج
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 يوليو (تموز)، اكتشفت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، وتم تحديده على أنه طائرة دورية من طراز "بوسيدون آر -8 إيه" تابعة للقوات الجوية النرويجية.وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة في روسيا الاتحادية.وأوضح البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.
https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-1090656012.html
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روسيا, النرويج
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
11:32 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 10.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية لسلاح الجو النرويجي من طراز "آر-8 أيه بوسيدون"، ومنعتها من اختراق الحدود الدولية لروسيا الاتحادية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 يوليو (تموز)، اكتشفت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، وتم تحديده على أنه طائرة دورية من طراز "بوسيدون آر -8 إيه" تابعة للقوات الجوية النرويجية.
وتابع البيان: "من أجل منع خرق حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي المناوبة، وعند اقتراب المقاتلة الروسية، غيرت الطائرة الأجنبية مسارها عن الحدود الروسية".
وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة في روسيا الاتحادية.
وأوضح البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.