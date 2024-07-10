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https://sarabic.ae/20240710/ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-آر-8-أيه-بوسيدون-عسكرية-نرويجية-اقتربت-من-حدود-البلاد-1090659725.html
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية لسلاح الجو النرويجي من طراز "آر-8 أيه بوسيدون"، ومنعتها من... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T11:32+0000
2024-07-10T11:43+0000
روسيا
النرويج
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 يوليو (تموز)، اكتشفت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، وتم تحديده على أنه طائرة دورية من طراز "بوسيدون آر -8 إيه" تابعة للقوات الجوية النرويجية.وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة في روسيا الاتحادية.وأوضح البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.
https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-1090656012.html
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روسيا, النرويج
روسيا, النرويج

"ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "آر-8 أيه بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد

11:32 GMT 10.07.2024 (تم التحديث: 11:43 GMT 10.07.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" اعترضت طائرة دورية لسلاح الجو النرويجي من طراز "آر-8 أيه بوسيدون"، ومنعتها من اختراق الحدود الدولية لروسيا الاتحادية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 10 يوليو (تموز)، اكتشفت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية فوق بحر بارنتس هدفًا جويًا يقترب من حدود الدولة الروسية، وتم تحديده على أنه طائرة دورية من طراز "بوسيدون آر -8 إيه" تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وتابع البيان: "من أجل منع خرق حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من قوات الدفاع الجوي المناوبة، وعند اقتراب المقاتلة الروسية، غيرت الطائرة الأجنبية مسارها عن الحدود الروسية".

مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرة
10:23 GMT
وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى مطارها الأصلي، ولم يكن هناك أي انتهاك لحدود الدولة في روسيا الاتحادية.
وأوضح البيان أنه تم تنفيذ تحليق المقاتلة الروسية بما يتفق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة تدابير السلامة.
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