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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240615/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-106-مناطق-1089890528.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق
طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية قامت باستهداف القوى العاملة... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T11:51+0000
2024-06-15T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 106 مناطق". وأكد البيان أنه تم تدمير قاذفات "إم 142 "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفات "إم 270 إم آر إس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم 2 سي 1 "غفوزديكا". وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 102 و125، واللواء الحادي والعشرين للحرس الوطني في مناطق نوفوكرينكا ونيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولياي بول في مقاطعة زابوروجيه".وأكد البيان أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفرادًا ومعدات من تشكيلات اللواء 23 للحرس الوطني في مناطق فيشتيتاراسوفكا ودوبرايا ناديا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240615/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1089889710.html
https://sarabic.ae/20240615/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1089880674.html
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روسيا

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق

11:51 GMT 15.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-24" و"ميغ-31" خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Sputnik . Pavel Lvov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية قامت باستهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 110 مناطق.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 106 مناطق".

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 54 طائرة من دون طيار، و4 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و10 صواريخ "هيمارس".

وأكد البيان أنه تم تدمير قاذفات "إم 142 "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفات "إم 270 إم آر إس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم 2 سي 1 "غفوزديكا".
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة
10:23 GMT
وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 102 و125، واللواء الحادي والعشرين للحرس الوطني في مناطق نوفوكرينكا ونيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولياي بول في مقاطعة زابوروجيه".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات، ووحدتين مدفعيتين ذاتية الدفع عيار 155 ملم "كراب" من الإنتاج البولندي، ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم 2 إيه 65 "مستا بي".

وأكد البيان أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفرادًا ومعدات من تشكيلات اللواء 23 للحرس الوطني في مناطق فيشتيتاراسوفكا ودوبرايا ناديا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
10:37 GMT

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 جنديا، و3 مركبات.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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