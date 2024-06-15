https://sarabic.ae/20240615/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-أهدافا-أوكرانية-في-106-مناطق-1089890528.html

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق

طائرات تكتيكية روسية تضرب أهدافا أوكرانية في 106 مناطق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية قامت باستهداف القوى العاملة... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T11:51+0000

2024-06-15T11:51+0000

2024-06-15T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية تجمعات القوات الأوكرانية من القوى العاملة والمعدات العسكرية في 106 مناطق". وأكد البيان أنه تم تدمير قاذفات "إم 142 "هيمارس" أمريكية الصنع، وقاذفات "إم 270 إم آر إس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم 2 سي 1 "غفوزديكا". وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر أهمية، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للواء المشاة الآلي رقم 58 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 102 و125، واللواء الحادي والعشرين للحرس الوطني في مناطق نوفوكرينكا ونيسكوشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغولياي بول في مقاطعة زابوروجيه".وأكد البيان أن قوات مجموعة "دنيبر" الروسية استهدفت أفرادًا ومعدات من تشكيلات اللواء 23 للحرس الوطني في مناطق فيشتيتاراسوفكا ودوبرايا ناديا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."مي-35 إم" تدمر منطقة عسكرية أوكرانية محصنة... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240615/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1089889710.html

https://sarabic.ae/20240615/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1089880674.html

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