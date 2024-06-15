https://sarabic.ae/20240615/القوات-الروسية-تواصل-التقدم-وتحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محاور-عدة-1089889710.html

القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

القوات الروسية تواصل التقدم وتحسن تموضعها التكتيكي على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية واصلت التقدم وحسنت تموضعها التكتيكي على محاور عدة. 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T10:23+0000

2024-06-15T10:23+0000

2024-06-15T10:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات مجموعة "الشمال" تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وتم صد سبع هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 350 عسكريًا ودبابتين وثلاث مركبات ومدفع من طراز "دي-30" ومحطتين للحرب الإلكترونية". وبحسب البيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 495 عسكريًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وتسع مركبات، والعديد من المدافع".ووفقا لبيان الدفاع فإن "العدو خسر أكثر من 630 جندياً وآلية مشاة قتالية وخمس آليات في يوم واحد، وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240615/الطيران-الروسي-يتسهدف-مرتزقة-أجانب-ومسلحين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089880476.html

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