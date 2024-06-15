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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240615/الطيران-الروسي-يتسهدف-مرتزقة-أجانب-ومسلحين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089880476.html
الطيران الروسي يتسهدف مرتزقة أجانب ومسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف
الطيران الروسي يتسهدف مرتزقة أجانب ومسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي ضرب نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، حيث... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T05:12+0000
2024-06-15T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد تلقي بيانات من مصادر استخباراتية والتحقق منها عن طريق الاستطلاع الجوي، تم تحديد نقطة تمركز مؤقتة للعدو في بلدة بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف". يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تخييد المرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف. صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكرانيكما حذرت الوزارة مرارا وتكرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يحق لهم الحصول على وضع أسير حرب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1089779495.html
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روسيا

الطيران الروسي يتسهدف مرتزقة أجانب ومسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف

05:12 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 05:25 GMT 15.06.2024)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورمناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ "فيخر - 1" من مروحية "كا - 52"
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي ضرب نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، حيث يتواجد أيضًا مرتزقة أجانب، وتم تدمير الأهداف.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد تلقي بيانات من مصادر استخباراتية والتحقق منها عن طريق الاستطلاع الجوي، تم تحديد نقطة تمركز مؤقتة للعدو في بلدة بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف".

وتابع: "تم إرسال إحداثيات الهدف إلى مقر قيادة تجمع القوات، وبعد ذلك تم تنفيذ هجوم بالنيران، ونتيجة الضربة الجوية، لم يتم تحييد المسلحين الأوكرانيين فحسب، بل تم تحييد الأجانب أيضًا".

يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تخييد المرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف.
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
كما حذرت الوزارة مرارا وتكرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يحق لهم الحصول على وضع أسير حرب.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضخمة تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية مهمة
12 يونيو, 11:21 GMT

وفي منتصف مارس، أفادت الوزارة أنه خلال المنطقة العسكرية الشمالية، وصل 13387 مرتزقًا أجنبيًا إلى أوكرانيا للمشاركة في المعارك إلى جانب نظام كييف. وتم خلال هذه الفترة القضاء على حوالي ستة آلاف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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