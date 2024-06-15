https://sarabic.ae/20240615/الطيران-الروسي-يتسهدف-مرتزقة-أجانب-ومسلحين-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089880476.html

الطيران الروسي يتسهدف مرتزقة أجانب ومسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف

الطيران الروسي يتسهدف مرتزقة أجانب ومسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الجمعة، أن الطيران الروسي ضرب نقطة انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خاركوف، حيث... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T05:12+0000

2024-06-15T05:12+0000

2024-06-15T05:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "بعد تلقي بيانات من مصادر استخباراتية والتحقق منها عن طريق الاستطلاع الجوي، تم تحديد نقطة تمركز مؤقتة للعدو في بلدة بوغاييفكا في مقاطعة خاركوف". يقوم نظام كييف بتجنيد مقاتلين من جميع أنحاء العالم في جيشه. أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تخييد المرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وجورجيا ودول أخرى، وتصدر تقارير منتظمة عن استهداف وتدمير الأماكن التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف. صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكرانيكما حذرت الوزارة مرارا وتكرارا المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن المرتزقة لا يعتبرون مقاتلين بموجب القانون الدولي الإنساني ولا يحق لهم الحصول على وضع أسير حرب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240612/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضخمة-تستهدف-منشآت-عسكرية-أوكرانية-مهمة-1089779495.html

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