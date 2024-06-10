https://sarabic.ae/20240610/صواريخ-روسية-تضرب-مركز-قيادة-الطيران-التكتيكي-لسلاح-الجو-الأوكراني-1089703416.html

صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني

صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام مقاتلات عملياتية روسية باستهداف وضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني، ضمن نطاق العملية... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T10:59+0000

2024-06-10T10:59+0000

2024-06-10T11:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع مدفعية ميداني، ونقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 147 منطقة".وأكد البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة الألي 57 والميكانيكي 42 ولواء الدبابات الثالث ولواءي الدفاع المحليين 113 و 125 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق رفولتشانسك، فيسيلويه، غوبتوفكا، راديانسكويه، وتيخويه، في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه 255 جنديا، و9 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدفع من طراز "دي -30".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و7 سيارات، وأصيب خلال معارك مكافحة البطاريات، مدفع ألماني ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدفع هاوتزر "أم 777" صناعة أمريكية عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من نوع 'بوكوفيل"، ومستودعين ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 570 عسكرياً، و4 سيارات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرونودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستارومايورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089702313.html

https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-بسبب-عجز-إنتاج-قذائف-المدفعية-1089655297.html

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روسيا, رصد عسكري