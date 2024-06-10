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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240610/صواريخ-روسية-تضرب-مركز-قيادة-الطيران-التكتيكي-لسلاح-الجو-الأوكراني-1089703416.html
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام مقاتلات عملياتية روسية باستهداف وضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني، ضمن نطاق العملية... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:59+0000
2024-06-10T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع مدفعية ميداني، ونقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 147 منطقة".وأكد البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة الألي 57 والميكانيكي 42 ولواء الدبابات الثالث ولواءي الدفاع المحليين 113 و 125 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق رفولتشانسك، فيسيلويه، غوبتوفكا، راديانسكويه، وتيخويه، في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه 255 جنديا، و9 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدفع من طراز "دي -30".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و7 سيارات، وأصيب خلال معارك مكافحة البطاريات، مدفع ألماني ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدفع هاوتزر "أم 777" صناعة أمريكية عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من نوع 'بوكوفيل"، ومستودعين ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 570 عسكرياً، و4 سيارات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرونودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240610/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-ستارومايورسكويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089702313.html
https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-بسبب-عجز-إنتاج-قذائف-المدفعية-1089655297.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني

10:59 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 11:46 GMT 10.06.2024)
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© Sputnik . Aleksey Nikolskyi
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام مقاتلات عملياتية روسية باستهداف وضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني، ضمن نطاق العملية العسكرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات الروسية مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودع مدفعية ميداني، ونقاط الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب، كما استهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 147 منطقة".

أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، كما تم إسقاط صاروخ "نبتون" مضادا للسفن، وصاروخين من نوع" هارم" أمريكيي الصنع مضادين للرادار، وأربع قنابل جوية موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع و"جدام" أمريكية الصنع، و7 قذائف صاروخية من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع و"أورغان"، بالإضافة إلى 51 مسيرة".

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
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10:34 GMT
وأكد البيان أن "وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، وخلال الـ24 الساعة الماضية، استهدفت أفرادًا ومعدات تابعة للواء المشاة الألي 57 والميكانيكي 42 ولواء الدبابات الثالث ولواءي الدفاع المحليين 113 و 125 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق رفولتشانسك، فيسيلويه، غوبتوفكا، راديانسكويه، وتيخويه، في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه 255 جنديا، و9 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدفع من طراز "دي -30".

حسّنت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، أماكن تموضعها على طول خط المواجهة، وألحقت خسائر بأفراد ومعدات تابعة للواء الهجومي المحمول جواً 46، والألوية الميكانيكية رقم 24، 28، 41، 54 التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ديليفكا، وفيرخنيكامينكا، وكاترينوفكا، وكوراخوفو، ودزيرجينسك، وتشاسوف يار، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وزارة الدفاع الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 430 عسكريًا، و7 سيارات، وأصيب خلال معارك مكافحة البطاريات، مدفع ألماني ذاتي الحركة عيار 155 ملم من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدفع هاوتزر "أم 777" صناعة أمريكية عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، و3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير محطة للحرب الإلكترونية من نوع 'بوكوفيل"، ومستودعين ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
قذائف عيار 155 ملم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
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وتابع البيان: "عززت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت المعدات الأوكرانية في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مناطق بيريستوفويه وسينكوفكا وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 570 عسكرياً، و4 سيارات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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