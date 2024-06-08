https://sarabic.ae/20240608/الجيش-الأمريكي-يواجه-أزمة-كبرى-بسبب-عجز-إنتاج-قذائف-المدفعية-1089655297.html

الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعية

الجيش الأمريكي يواجه أزمة كبرى بسبب عجز إنتاج قذائف المدفعية

سبوتنيك عربي

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة كبرى تتعلق بعجزها عن توفير احتياجات الجيش الأمريكي من قذائف المدفعية التقليدية في ذات الوقت الذي تسعى فيه لتوفير إمدادات... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T20:43+0000

2024-06-08T20:43+0000

2024-06-08T20:43+0000

رصد عسكري

الجيش الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

غزة

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/1a/1088316835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1407a466ec26c75e3d4277a5f7a67a67.jpg

جاء ذلك في تقرير نشرته وسائل إعلام أمريكية تناولت فيه تأثير الأزمة الأوكرانية وحرب غزة على استراتيجيات الجيش الأمريكي، الذي توجه نحو التركيز على التقنيات العسكرية المتطورة إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.ولفت التقرير إلى أن الحربين الحاليين في أوكرانيا وغزة أكدا أن الحروب لا يمكن حسمها بالتقنيات المتطورة وأن الحاجة إلى الذخائر التقليدية وخاصة قذائف المدفعية لا تزال أحد أسلحة الحروب الحديثة المؤثرة.وبحسب التقرير، فإن إهمال المنشآت الصناعية التي كانت تنتج ذخائر المدفعية المختلفة ومكوناتها، أدى إلى تراجع تلك الصناعة بصورة عامة، مشيرة إلى أن ما تبقى منها سواء فيما يتعلق بالمنشآت أو القدرات البشرية، لم يعد قادر على تلبية احتياجات الجيش الأمريكي وحلفاء واشنطن.ويقول التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية تنفق حاليا نحو 5 مليارات دولار لتطوير المنشآت الخاصة بقذائف المدفعية عيار 155 ملم، لزيادة قدرتها الإنتاجية الحالية التي لا تتجاوز 15 ألف قذيفة شهريا، وإنتاج 100 ألف قذيفة بمعدل إجمالي حتى نهاية العام.وترتبط هذه الأزمة بعدة مكونات أبرزها مادة البارود الأسود، التي تستخدم في تفجير القذائف، وهي التي لا يتم إنتاجها بكميات كافية في الولايات المتحدة الأمريكية ما يفرض على واشنطن استيرادها من دول أخرى مثل تركيا أو بولندا.ويضاف إلى ذلك فإن المنشآت الخاصة بإنتاج المواد المتفجرة "تي إن تي" تواجه نقصا كبيرا أيضا، ورغم تخصيص اعتمادات مالية لبناء منشآت جديدة، إلا أن تلك المنشآت لن تكون جاهزة للعمل قبل عامين، تقريبا.

https://sarabic.ae/20230121/نفاد-مخزون-الأسلحة-خطر-يهدد-الجيش-الأمريكي-قريبا-1072551161.html

https://sarabic.ae/20230307/هل-تنفد-ذخائر-الناتو-متى-يتخلى-عن-أوكرانيا-1074435359.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, غزة, أخبار أوكرانيا