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الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار قرب مقهى بموسكو
الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار قرب مقهى بموسكو
سبوتنيك عربي
أعلنت الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار وقع بالقرب من مقهى صيفي في... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T20:32+0000
2026-08-01T20:32+0000
2026-08-01T20:59+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الداخلية أن "الانفجار وقع نحو الساعة 20:10 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تعمل في موقع الحادث، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته".وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن العدد النهائي للقتلى والمصابين في حادث الانفجار الذي وقع في ساحة كودرنسكايا وسط موسكو لا يزال قيد التحديد، فيما يواصل المحققون وخبراء الأدلة الجنائية أعمالهم في موقع الحادث.وذكرت اللجنة في بيان: "يجري حاليًا التحقق من العدد الدقيق للقتلى والمصابين، كما يتم العمل على تحديد جميع ظروف وملابسات الحادث، فيما يواصل المحققون وخبراء الأدلة الجنائية معاينة موقع الحادث".وأوضحت اللجنة أن فرق التحقيق، التابعة للإدارة الرئيسية للجنة التحقيق في موسكو، تُجري حاليًا معاينة ميدانية لمسرح الواقعة، بالتزامن مع مواصلة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.وذكرت اللجنة في بيان أن "مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أفاد بأنه عند الساعة 19:55 من يوم 1 آب/أغسطس 2026، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مطعم بساحة كودرنسكايا في موسكو".وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم حارس أمن، منع امرأة مجهولة من دخول المطعم، ويُشتبه بأنها حاولت تهريب العبوة الناسفة إلى داخل المطعم، حيث قُتلت المرأة المشتبه بها نفسها، بالإضافة إلى أحد رواد المطعم، فيما أُصيب 21 شخصًا بجروح متفاوتة الشدة.وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ضباط إنفاذ القانون يواصلون العمل في موقع الانفجار.
https://sarabic.ae/20260801/القوات-الروسية-تسقط-152-مسيرة-أوكرانية-في-مناطق-عدة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية---وزارة-الدفاع-1115687834.html
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روسيا
الداخلية الروسية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين في انفجار قرب مقهى بموسكو
20:32 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 20:59 GMT 01.08.2026)
أعلنت الإدارة الرئيسية لوزارة الداخلية الروسية في موسكو، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انفجار وقع بالقرب من مقهى صيفي في محيط المبنى رقم 1 بساحة كودرنسكايا في موسكو.
وجاء في بيان وزارة الداخلية أن "الانفجار وقع نحو الساعة 20:10 بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أن قوات الشرطة تعمل في موقع الحادث، بينما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته".
وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن العدد النهائي للقتلى والمصابين في حادث الانفجار الذي وقع في ساحة كودرنسكايا وسط موسكو لا يزال قيد التحديد، فيما يواصل المحققون وخبراء الأدلة الجنائية أعمالهم في موقع الحادث.
وذكرت اللجنة في بيان: "يجري حاليًا التحقق من العدد الدقيق للقتلى والمصابين، كما يتم العمل على تحديد جميع ظروف وملابسات الحادث، فيما يواصل المحققون وخبراء الأدلة الجنائية معاينة موقع الحادث".
وأوضحت اللجنة أن فرق التحقيق، التابعة للإدارة الرئيسية للجنة التحقيق في موسكو، تُجري حاليًا معاينة ميدانية لمسرح الواقعة، بالتزامن مع مواصلة التحقيقات لكشف جميع ملابسات الحادث.
وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا أن الانفجار الذي وقع، اليوم السبت، في ساحة كودرنسكايا بالعاصمة موسكو ناجم عن عبوة ناسفة حاولت امرأة مجهولة إدخالها إلى مطعم، وأدى انفجارها إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين.
وذكرت اللجنة في بيان أن "مركز المعلومات التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أفاد بأنه عند الساعة 19:55 من يوم 1 آب/أغسطس 2026، انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في مطعم بساحة كودرنسكايا في موسكو".
وأضاف البيان أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بينهم حارس أمن، منع امرأة مجهولة من دخول المطعم، ويُشتبه بأنها حاولت تهريب العبوة الناسفة إلى داخل المطعم، حيث قُتلت المرأة المشتبه بها نفسها، بالإضافة إلى أحد رواد المطعم، فيما أُصيب 21 شخصًا بجروح متفاوتة الشدة.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ضباط إنفاذ القانون يواصلون العمل في موقع الانفجار.