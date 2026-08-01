https://sarabic.ae/20260801/الجيش-الروسي-يضرب-أهدافا-في-مينائي-أوديسا-ونيكولاييف-تدعم-القوات-الأوكرانية-1115684679.html
الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T14:58+0000
2026-08-01T14:58+0000
2026-08-01T15:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة من الجو، إلى جانب الطائرات المسيّرة، عن إصابة خزانات للوقود والزيوت في ميناء أوديسا كانت مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، كما حررت قوات "الغرب" بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد عمليات دؤوبة واختراقات لخطوط العدو، إضافة لتسجل تقدم ملحوظ على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تحرير 32 بلدة في منطقة العملية العسكرية خلال شهر يوليو - الدفاع الروسيةتضاعف حجم شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية 5 مرات منذ بدء العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20260801/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وخاركوف--وزارة-الدفاع-1115678788.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يضرب أهدافا في مينائي أوديسا ونيكولاييف تدعم القوات الأوكرانية
14:58 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 15:08 GMT 01.08.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استمرار العمليات النوعية ضد الموانئ والسفن التجارية الأوكرانية التي تم تسخيرها لخدمة القوات المسلحة الأوكرانية، مؤكدةً تدمير صهاريج وقود في ميناء أوديسا وقاطرة بحرية محوّلة إلى قاعدة للزوارق المسيّرة في ميناء نيكولاييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة من الجو، إلى جانب الطائرات المسيّرة، عن إصابة خزانات للوقود والزيوت في ميناء أوديسا كانت مخصصة لإمداد القوات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في ميناء نيكولاييف، تم استهداف قاطرة بحرية أعيد تجهيزها لاستخدام الزوارق غير المأهولة".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "الشرق" التابعة لها، حررت بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، كما حررت قوات "الغرب" بلدة أولغوفكا في مقاطعة خاركوف، وذلك بعد عمليات دؤوبة واختراقات لخطوط العدو،
إضافة لتسجل تقدم ملحوظ على جميع خطوط التماس القتالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة بيانًا، كشفت فيه عن استهداف قوات مجموعة "الشرق" الروسية لقوات نظام كييف بالقرب من بلدات فيليكوميخايلوفكا، وإيفانوفكا وكاتيرينيفكا وبروسيانايا وسكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وشابلينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها
، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.