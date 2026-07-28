https://sarabic.ae/20260728/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسية-تتصدى-لـ356-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1115559951.html

وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ356 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

وسائط الدفاع الجوي الروسية تتصدى لـ356 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 356 طائرة مسيرة أوكرانية، في الفترة ما بين الساعة الثامنة من مساء الاثنين والساعة... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T05:42+0000

2026-07-28T05:42+0000

2026-07-28T05:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

رصد عسكري

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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو يوم 27 يوليو/تموز وحتى الساعة الثامنة صباحاً يوم 28 يوليو/تموز، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 356 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من الأقاليم الروسية وبحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري، وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية، ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمات "تورنادو" الروسية تدمر 5 مراكز أوكرانية للتحكم بالطائرات المسيرة

https://sarabic.ae/20260728/القوات-الروسية-تقضي-على-عدة-مجموعات-هجومية-أوكرانية-في-مقاطعتين-أوكرانيتين--وزارة-الدفاع-1115559210.html

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