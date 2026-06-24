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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260624/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-323-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع--1114644441.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت خلال الليلة الماضية، 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T05:13+0000
2026-06-24T05:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 323 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكالوغا وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وأورينبور وبينزا ورستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:13 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Mihail Mokrushin / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ الدفاع الجوي إس-300
صواريخ الدفاع الجوي إس-300 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Mihail Mokrushin
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت خلال الليلة الماضية، 323 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق روسية عدة.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمّرت 323 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك وفورونيج وفولغوغراد وكالوغا وكورسك وليبيتسك ونيجني نوفغورود وأوريول وأورينبور وبينزا ورستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتولا وموسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
عسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
17 يونيو, 09:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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