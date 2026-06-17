القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع
09:25 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 09:43 GMT 17.06.2026)
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанкعسكريون روس في منطقة عمليات القوات الخاصة الروسية
© Photo / © РИА Новости / Сергей БобылевПерейти в медиабанк
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، مواقعها على طول خط الجبهة. وقد تم دحر تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواء مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء دفاع إقليمي، في مناطق بلدات سلافيانسك وكراماتورسك وأليكسيفو-دروزكوفكا، ونيكولايفكا وستارودوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشار إلى أن "العدو تكبّد خسائر فادحة في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وبلغت أكثر من 125 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "بوسيفالوس"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، و16 مركبة، ومدفع ميداني.
وتابع: "تمكنت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، من دحر تشكيلات تابعة للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدتي أوريخوف ويوركيفكا في مقاطعة زابوروجيه، وقد أسفرت الخسائر عن مقتل ما يصل إلى 55 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، وتدمير 16 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ "غراد" متعددة، ومحطتي حرب إلكترونية".
وأكد أنه "أدت ضربة مباشرة من قنبلة جوية من طراز FAB-3000 مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة إلى تدمير آخر خط إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان، وهو المعبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي. وحيّدت أفراد ودمرت معدات كتيبة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات رادكوفكا، وأولانوفو، وجيرينو، ولوزكي في مقاطعة سومي".
وذكر البيان أن "العدو خسر أكثر من 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة، و14 مركبة".
وفي مقاطعة خاركوف، هزمت 3 كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تيرنوفايا، وبريكولوتنوي، ولوسيفكا، وغريغوروفكا.
وأكد البيان أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتدمير الزورق القتالي الأوكراني الصنع من طراز 90، والذي يعود تاريخ صنعه إلى السويد
وأضاف أن الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية قد تضررت أيضًا.
وأشار إلى أنه "تم إلحاق خسار بكل من مستودعات الذخيرة والوقود، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 146 منطقة".
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو الدفاعية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، و5 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".
ووفقا للبيان، وقعت الخسائر في مناطق بلدات بودغافريلوفكا، وبروسيانايا، ونوفوسكيليفاتوي، وإيفانوفكا، ومالوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكوباني، وفاسينيفكا، وشيروكي، ونوفوي بولي، ونوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيا.
وأضاف: "خسر العدو أكثر من 470 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع".