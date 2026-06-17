https://sarabic.ae/20260617/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كوتوزوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع-1114426215.html

القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، عبر بيان لها اليوم الأربعاء، بأن القوات المسلحة الروسية حررت بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T09:25+0000

2026-06-17T09:25+0000

2026-06-17T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار روسيا

روسيا

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وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية النشطة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير بلدة كوتوزوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية". وأشار إلى أن "العدو تكبّد خسائر فادحة في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، وبلغت أكثر من 125 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين من طراز "بوسيفالوس"، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، و16 مركبة، ومدفع ميداني.وأكد أنه "أدت ضربة مباشرة من قنبلة جوية من طراز FAB-3000 مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة إلى تدمير آخر خط إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان، وهو المعبر فوق نهر سيفيرسكي دونيتس بالقرب من بلدة ماياكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" الروسية، قال البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وضعها التكتيكي. وحيّدت أفراد ودمرت معدات كتيبة الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية و3 ألوية للدفاع الإقليمي بالقرب من بلدات رادكوفكا، وأولانوفو، وجيرينو، ولوزكي في مقاطعة سومي".وفي مقاطعة خاركوف، هزمت 3 كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات تيرنوفايا، وبريكولوتنوي، ولوسيفكا، وغريغوروفكا.وأكد البيان أن "القوات الجوية العملياتية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، قامت بتدمير الزورق القتالي الأوكراني الصنع من طراز 90، والذي يعود تاريخ صنعه إلى السويدوأضاف أن الصناعات العسكرية الأوكرانية ومنشآت الوقود والطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية قد تضررت أيضًا.وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تقدمها في عمق مواقع العدو الدفاعية، وألحقت خسائر في القوى البشرية والمعدات لـ4 ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، و5 ألوية هجومية محمولة جوًا، و4 أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحرية، ولواء دفاع إقليمي".ووفقا للبيان، وقعت الخسائر في مناطق بلدات بودغافريلوفكا، وبروسيانايا، ونوفوسكيليفاتوي، وإيفانوفكا، ومالوميخايليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وكوباني، وفاسينيفكا، وشيروكي، ونوفوي بولي، ونوفوسيليفكا في مقاطعة زابوروجيا. وأضاف: "خسر العدو أكثر من 470 جنديًا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و10 مركبات، ووحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "بالادين" عيار 155 ملم أمريكية الصنع".

https://sarabic.ae/20260616/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفي-دونباس-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع---عاجل-1114390661.html

https://sarabic.ae/20260616/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-172-طائرة-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية--الدفاع-الروسية-1114381128.html

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