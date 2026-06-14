https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تدمر-مواقع-إطلاق-طائرات-مسيرة-أوكرانية-بعيدة-المدى--وزارة-الدفاع-1114330937.html
القوات الروسية تدمر مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لواء "فارياغ" الروسي للطائرات المسيرة، دمّر موقع إطلاق متنقل لطائرات هجومية مسيّرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T08:33+0000
2026-06-14T08:33+0000
2026-06-14T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076149121_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_236288cce4d784e85cb4396e549f06e1.jpg
وخلال عملية استطلاع، رصدت وحدات اللواء شاحنة في مواقع العدو ضمن الخطوط الخلفية، حيث كان مسلحون أوكرانيون يفرغون منها منصات إطلاق طائرات مسيّرة بعيدة المدى ويجهّزونها.وجاء في البيان: "أدت سلسلة من الغارات التي شنّتها أطقم طائرات فارياغ المسيّرة إلى تدمير منصات إطلاق الطائرات المسيّرة والشاحنة التي كانت تحمل طائرات العدو المسيّرة".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تسقط-249-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114328295.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تدمر مواقع إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لواء "فارياغ" الروسي للطائرات المسيرة، دمّر موقع إطلاق متنقل لطائرات هجومية مسيّرة بعيدة المدى تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخلال عملية استطلاع، رصدت وحدات اللواء شاحنة في مواقع العدو ضمن الخطوط الخلفية، حيث كان مسلحون أوكرانيون يفرغون منها منصات إطلاق طائرات مسيّرة بعيدة المدى ويجهّزونها.
وجاء في البيان: "أدت سلسلة من الغارات التي شنّتها أطقم طائرات فارياغ المسيّرة إلى تدمير منصات إطلاق الطائرات المسيّرة والشاحنة التي كانت تحمل طائرات العدو المسيّرة".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.