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قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
صرح المسؤول عن قطاع القوة النارية بالفيلق الـ11 ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، والذي يحمل رمز النداء"كارتا"، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن... 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T04:48+0000
2026-06-14T04:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأضاف "كارتا": "دمّر مشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من قوات مجموعة "الشمال" أكثر من 15 هدفا ما بين محطات استطلاع ومنظومات حرب إلكترونية ورادارت، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خلال النصف الأول من شهر يونيو (حزيران) الجاري".وأشار "كارتا" إلى أن الأهداف دُمّرت باستخدام طائرات مسيرة موجهة بالألياف الضوئية، وهي طائرات لا تتأثر بأنظمة التشويش الأوكرانية. ونتيجة لذلك، أوضح الضابط الروسي أنه في عدد من المناطق، بات من الممكن توفير ظروف أكثر ملاءمة لعمليات الطائرات المسيرة، الرقمية منها والتناظرية، وتحسين استقرار الاتصالات اللاسلكية.وأضاف "كارتا" أنه من دون قدرات استطلاع إلكتروني ورادارية كافية، لا يستطيع العدو تقييم وتحليل الوضع في ساحة المعركة بشكل كامل.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
https://sarabic.ae/20260613/بوتين-القوات-الروسية-تحافظ-على-تفوقها-الاستراتيجي-1114313523.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"

04:48 GMT 14.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح المسؤول عن قطاع القوة النارية بالفيلق الـ11 ضمن قوات مجموعة "الشمال" الروسية، والذي يحمل رمز النداء"كارتا"، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعين للفيلق، دمّروا أكثر من 15 محطة حرب إلكترونية، ورادارات ومحطات استطلاع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.
وأضاف "كارتا": "دمّر مشغلو الطائرات المسيرة التابعة للفيلق الحادي عشر من قوات مجموعة "الشمال" أكثر من 15 هدفا ما بين محطات استطلاع ومنظومات حرب إلكترونية ورادارت، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، خلال النصف الأول من شهر يونيو (حزيران) الجاري".

ووفقًا لـ"كارتا"، تم رصد منظومات العدو أثناء مراقبة المناطق، التي تتمركز فيها الوحدات الأوكرانية، وسجّل المشغلون إحداثيات محطات الحرب الإلكترونية، ثم نُقلت البيانات بسرعة إلى مراكز التحكم في الأنظمة المسيرة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
بوتين: القوات الروسية تحافظ على تفوقها الإستراتيجي
أمس, 10:51 GMT
وأشار "كارتا" إلى أن الأهداف دُمّرت باستخدام طائرات مسيرة موجهة بالألياف الضوئية، وهي طائرات لا تتأثر بأنظمة التشويش الأوكرانية. ونتيجة لذلك، أوضح الضابط الروسي أنه في عدد من المناطق، بات من الممكن توفير ظروف أكثر ملاءمة لعمليات الطائرات المسيرة، الرقمية منها والتناظرية، وتحسين استقرار الاتصالات اللاسلكية.
وأضاف "كارتا" أنه من دون قدرات استطلاع إلكتروني ورادارية كافية، لا يستطيع العدو تقييم وتحليل الوضع في ساحة المعركة بشكل كامل.
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"
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