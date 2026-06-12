https://sarabic.ae/20260612/5-نسخ-خارقة-من-بندقية-القنص-الروسية-إس-في-إل-1114294270.html

5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"

5 نسخ خارقة من بندقية القنص الروسية "إس في إل"

سبوتنيك عربي

تواصل روسيا تطوير سلسلة بنادق القنص "إس في إل"، التي اكتسبت شهرة واسعة بفضل دقتها العالية وقدرتها على إصابة الأهداف من مسافات استثنائية. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T14:53+0000

2026-06-12T14:53+0000

2026-06-12T14:53+0000

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وتضم هذه السلسلة نماذج عدة صممت لتلبية احتياجات متنوعة، بدءًا من عمليات القنص الفائقة المدى ومهام مكافحة القناصة، وصولا إلى العمليات الخاصة والقتال في البيئات الحضرية.وتتميز جميع النسخ من هذا النوع بهياكل متطورة توفر راحة كبيرة للرماة، مع إمكانية تعديل مسند الخد والدعامة الخلفية بما يتناسب مع البنية الجسدية للقناص، فضلا عن تزويدها بسكك "بيكاتيني" لتركيب المناظير والمعدات البصرية المتخصصة، حسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي."إس في إل - 4" (سيفاستوبول)تعد واحدة من أقوى بنادق القنص الروسية المخصصة للاشتباك مع الأهداف على مسافات بعيدة، حيث تم تطويرها لمهام مكافحة القناصة وتحييد التهديدات البعيدة بدقة وفاعلية عالية.وتستخدم البندقية ذخيرة من عياري 0.375 سي تي (9.53 مم) و0.408 سي تي (10.36 ملم)، ويبلغ وزنها 9.1 كيلوغرام، بينما يصل مداها الفعال إلى 2200 و2400 متر، بحسب نوع الذخيرة المستخدمة.وتضم مخزنا بسعة 5 طلقات، مع سبطانة بطول 820 ملم وأبعاد كلية تبلغ (1500 × 210 × 68 مم)."إس في إل - 3" (لونغ سترايك)متعددة الأعيرة لمهام القنص البعيدة المدى ومكافحة القناصة، وتستخدم لدى أجهزة إنفاذ القانون والوحدات الخاصة في العمليات الدقيقة.وتجمع البندقية بين أحدث التقنيات في صناعة الأسلحة وتصميما مريحا يمنح الرامي أفضلية واضحة في الميدان.وتعمل بأعيرة 0.338 لابوا ماغنوم (8.59 مم) و0.300 وينشستر ماغنوم (7.82 مم) و0.33 إكس سي (8.59 مم)، ويبلغ وزنها 8 كيلوغرامات.أما مدى الإصابة الفعال فيصل إلى 1600 أو 1400 أو 1800 متر تبعا للعيار المستخدم، وتضم مخزنا لـ5 طلقات وسبطانة بطول 740 مم، فيما تبلغ أبعادها (1340 × 190 × 60 مم)."إس في إل - 2" (ستالينغراد)تمثل بندقية "إس في إل-2 ستالينغراد" النسخة الكلاسيكية ضمن سلسلة "إس في إل"، إذ صممت للتعامل مع مجموعة واسعة من المهام، سواء في العمليات الخاصة أو الرماية الدقيقة بعيدة المدى.وتتوفر البندقية بعدة أعيرة أعيرة 0.338 لابوا ماغنوم (8.59 مم) و0.300 وينشستر ماغنوم (7.82 مم) و0.33 إكس سي (8.59 مم).ويبلغ وزنها 7.5 كيلوغرام، بينما يصل مداها إلى 1600 و1400 و1800 متر وفقا للذخيرة المستخدمة، كما أنها مزودة بمخزن يسع 5 طلقات وسبطانة بطول 680 ملم، مع أبعاد إجمالية تبلغ (1300 × 190 × 55 مم)."إس في إل -1" (سابوتور)تتميز بنظام خاص يهدف إلى تقليل البصمة الحرارية والوميض الناتج عن الإطلاق ومستوى الضوضاء، ما يجعلها مناسبة للعمليات التي تتطلب أقصى درجات التخفي دون التضحية بالدقة.البندقية مزودة بأنبوب مصنوع من ألياف الكربون وهيكل من التيتانيوم يمنحانها قوة ومتانة عاليتين، إضافة إلى كاتم صوت مدمج من التيتانيوم يحافظ على خصائص الدقة المطلوبة.وتستخدم ذخيرة 0.338 فيدرال (8.59 مم) و0.308 وينشستر (7.82 مم)، ويبلغ وزنها 5.9 كيلوغرام، فيما يصل مداها الفعال إلى 800 متر.وتأتي بمخازن تتسع لـ7 أو 10 طلقات، مع سبطانة بطول 500 مم وأبعاد تبلغ (1180 × 175 × 55 مم)."إس في إل-1" (إيربانا)مصممة للعمل في البيئات الحضرية والمهام الشرطية والعسكرية الخاصة، حيث تجمع بين المرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات العمليات المختلفة.ومن أبرز مزاياها تعدد الأعيرة إذ تدعم ذخائر 0.308 وينشستر (7.82 مم) و6.5 × 47 لابوا (6.71 مم) و6.5 كريدمور (6.71 مم). ويمكن تغيير السبطانة والعيار خلال نحو خمس دقائق فقط في الميدان.ويبلغ وزن البندقية 6 كيلوغرامات، ويتراوح مداها الفعال بين 1000 و1100 متر بحسب الذخيرة المستخدمة، بينما تتوفر بمخازن سعة 7 أو 10 طلقات.ويصل طول السبطانة إلى 660 ملم، في حين تبلغ أبعادها الكلية (1230 × 190 × 100 مم).

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