https://sarabic.ae/20251216/في-إس-إس-إم-بندقية-قنص-روسية-صامتة-1108228583.html
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
سبوتنيك عربي
يمثّل المدى والدقة وصوت الطلقة أهم العوامل، التي تحدد كفاءة بندقية القنص، فالمدى الكبير يمنح القنّاص قدرة أكبر على المناورة ويمكّنه من قنص العدو من مسافات... 16.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-16T12:19+0000
2025-12-16T12:19+0000
2025-12-16T12:19+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108228132_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_a1be1a4dbc5428fcba41bba0db43920e.png
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القنص المتطورة ومنها البندقية "في إس إس إم"، التي يطلق عليها اسم "البندقية الصامتة"، حسبما أشار موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108228132_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_7d2e6f9f3a68dad639292143237af6d5.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, سلاح روسيا, инфографика
"في إس إس إم".. بندقية قنص روسية صامتة
يمثّل المدى والدقة وصوت الطلقة أهم العوامل، التي تحدد كفاءة بندقية القنص، فالمدى الكبير يمنح القنّاص قدرة أكبر على المناورة ويمكّنه من قنص العدو من مسافات آمنة، والدقة الكبيرة تجعل كل طلقة مقابلها هدف معاد، بينما يكون صوت الطلقات المنخفض عاملًا مهما لحماية القناص وحماية موقعه من الرصد.
وتطور روسيا أنواعا مختلفة من بنادق القنص المتطورة ومنها البندقية "في إس إس إم"، التي يطلق عليها اسم "البندقية الصامتة"، حسبما أشار موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.