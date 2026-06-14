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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260614/القوات-الروسية-تسقط-249-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114328295.html
القوات الروسية تسقط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تسقط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في أجواء مناطق روسية عدة. 14.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-14T05:27+0000
2026-06-14T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال ليلة 13 يونيو (حزيران الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 14 يونيو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
https://sarabic.ae/20260614/قوات-مجموعة-الشمال-الروسية-تدمر-أكثر-من-15-منظومة-حرب-إلكترونية-أوكرانية--مصدر-لـسبوتنيك-1114327810.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع

05:27 GMT 14.06.2026
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في أجواء مناطق روسية عدة.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال ليلة 13 يونيو (حزيران الجاري)، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت موسكو يوم 14 يونيو (الجاري)، اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وأوريول وتولا وكالوغا وروستوف وريازان وفلاديمير وأستراخان وتفير وياروسلافل وكوستروما، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحر آزوف".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2026
قوات مجموعة "الشمال" الروسية تدمر أكثر من 15 منظومة حرب إلكترونية أوكرانية- مصدر لـ"سبوتنيك"
04:48 GMT
وتهدف العملية العسكرية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
طائرة روسية دون طيار تدمر زورقا أوكرانيا مسيرا بحركة انقضاضية... فيديو
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